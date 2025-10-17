Assine
Brigitte Bardot fez cirurgia de emergência e está internada em estado grave

Ícone do cinema francês, de 91 anos, foi hospitalizada há três semanas. Ela estava em sua casa, em Saint-Tropez, antes de ter sido transferida de emergência

17/10/2025 08:43

BRIGITTE BARDOT - Nascida em Paris em 28/9/1934, foi eleita em 2009 uma das 10 mais belas atrizes da história do cinema. Símbolo sexual nos anos 1950 e 1960. Estreou em 1954 e atuou até 1974, quando largou a carreira e dedicou-se ao ativismo em defesa de animais. crédito: Reprodução dos site posterlounge.pt /g1.globo.com/pop-arte/noticia/brigitte-bardot

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lenda do cinema francês Brigitte Bardot, de 91 anos, está enfrentando graves problemas de saúde e foi internada, há três semanas, em Toulon, no sul da França. A estrela já teria, então, sido submetida a uma cirurgia para tratar de uma doença, mas sem outros detalhes. As informações são do jornal Nice-Matin.

Segundo a publicação, Bardot deve permanecer internada e sob observação médica por algumas semanas - seu estado de saúde é avaliado como preocupante. Ela estava em sua casa, em Saint-Tropez, antes de ter sido transferida de emergência.

Com um currículo de quase 50 filmes e 70 músicas, ela se dedica, desde 1973, aos direitos dos animais. Há poucas semanas, a atriz lançou um livro chamado "BBcédaire", em que ela registrou opiniões dela sobre os mais diversos temas - algumas delas, polêmicas -, num registro feito entre 2020 e 2025.

Célebre por títulos como "E Deus Criou a Mulher", de Roger Vadim, e "O Desprezo", de Jean-Luc Godard, mas afastadas das telonas há 50 anos, hoje ela também é hoje lembrada muito por seu ativismo pelo direito dos animais.

