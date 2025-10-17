Maria de Fátima dá "surra" em Bella Campos nas redes sociais

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O remake da novela “Vale tudo" retomou dilemas da primeira versão e trouxe de volta uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira: Maria de Fátima Acioli, interpretada por Glória Pires em 1988 e agora pela atriz Bella Campos.

Ambiciosa e disposta a tudo para ascender socialmente, Fátima se tornou influenciadora digital no remake, criando perfil nas redes sociais logo nos primeiros capítulos. Na vida real, a TV Globo criou o perfil da personagem no Instagram (@fatimaaciolireal), postando simultaneamente as publicações da vilã durante a trama.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados analisou os perfis de Bella Campos e de Maria de Fatima. A personagem foi um sucesso desde o início da novela, conquistando cerca de 260 mil seguidores em menos de 15 dias, com crescimento de 163% entre 15 de abril e 15 de setembro de 2025. Atualmente, o perfil de Fátima acumula 834 mil seguidores no Instagram.

Em contrapartida, a atriz Bella Campos, apesar de acumular 10 milhões de seguidores no Instagram, enfrentou queda no engajamento em suas redes sociais, vivendo um percurso digital turbulento.

Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, Bella perdeu 47% do engajamento no Instagram e 53% no TikTok, mesmo aumentando em 17% o número de postagens.

A atriz chegou a amargar queda de 6,1% de seguidores no Instagram durante os meses de boatos sobre confusões dela com Cauã Reymond no set, além de críticas à sua escalação para o papel, entre setembro de 2024 e março de 2025.

Foi pesquisado o perfil de Bella no Instagram de 1/1/2024 a 24/9/2025, e no TikTok, de 2/1/2023 a 24/9/2025. O de Maria de Fátima foi analisado desde sua criação, em abril de 2025, até 24/9/2025. O levantamento incluiu também o que foi dito por usuários das redes sobre a atriz entre 1/1/2024 e 8/10/2025.

Bella obteve ganho de 4,7% entre março e setembro, embora o total do ano tenha sido negativo, com perda de 1,7%.

A análise da Nexus também mapeou 169 mil publicações sobre a atriz nas redes X, Instagram e Facebook, em meio a discussões e críticas sobre sua atuação, a repercussão da briga com Cauã Reymond e a recusa em dar entrevista ao portal de Leo Dias.

Enquanto as polêmicas reforçaram a queda de engajamento da atriz, o perfil da personagem se consolidou como um caso de sucesso nesta era de integração entre televisão e redes sociais.

O último capítulo de “Vale tudo” vai ao ar nesta sexta-feira (17/10), logo após o "Jornal Nacional", revelando o mistério que mobiliza o país sobre o assassino de Odete Rotiman.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria