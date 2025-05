Bella Campos se emociona ao falar sobre críticas e relembra início difícil da carreira

A atriz Bella Campos viveu um momento de emoção ao participar, neste domingo (25/5), do quadro Vou de Táxi, no Domingão com Huck. Entre lembranças da infância e os desafios da carreira, a artista se abriu sobre os ataques que vem recebendo desde sua participação no remake de Vale Tudo, especialmente após rumores de desentendimentos com o colega de elenco Cauã Reymond.

Reprodução/ Globo Bella Campos em Vale Tudo – Reprodução – Instagram Reprodução/Globo Bella Campos – Instagram/X

Superação desde cedo

Durante a conversa com Luciano Huck, Bella relembrou as dificuldades enfrentadas por sua família no início de sua trajetória. Emocionada, contou que sua entrada na carreira artística não foi motivada por ambição, mas por necessidade.

“Minha vida começou de um lugar de sobrevivência. A gente precisava escolher entre pagar a conta de luz, o aluguel ou fazer mercado. Minha carreira nasceu desse esforço de tentar dar o mínimo de dignidade pra minha família”, confira vídeo:

Reações às críticas e bastidores conturbados

Nos últimos dias, Bella se viu no centro de rumores sobre desentendimentos com Cauã Reymond nos bastidores da novela. Embora o ator já tenha se pronunciado, a atriz optou por não entrar em detalhes, mas comentou como as críticas têm afetado sua saúde emocional. “Não quero fingir que sou imune a tudo isso. As pessoas são cruéis. Converso muito com minha mãe, e a gente se pergunta: ‘Caramba, olha o que a gente construiu’. Mas tem dias que são muito difíceis de segurar”, desabafou.

Em um momento de vulnerabilidade, Bella ressaltou a importância de se acolher diante das cobranças externas e internas. “Não vou me exigir perfeição com apenas quatro anos de carreira. Quando deito a cabeça no travesseiro, sei quem eu sou. E isso é o que me mantém em pé.” A fala da atriz repercutiu nas redes sociais e recebeu apoio de fãs e colegas da classe artística, que destacaram a coragem da jovem atriz em se posicionar com sinceridade em um momento delicado da carreira.

The post Bella Campos se emociona ao falar sobre críticas e relembra início difícil da carreira appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.