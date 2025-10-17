Que novelas brasileiras mais fizeram sucesso em outros países? Veja lista

As novelas brasileiras muitas vezes são capazes de cruzar fronteiras e conquistar o coração de culturas completamente diferentes. Atualmente as produções nacionais se tornaram um dos principais produtos de exportação cultural do Brasil.

O final do remake de “Vale tudo” relembra que o sucesso das novelas brasileiras pode ultrapassar os limites nacionais, transformando diversas produções em verdadeiros acontecimentos no país e em outros lugares.

O segredo para tanto sucesso está na forma como as histórias são contadas. Elas abordam temas universais como amor, família e justiça, permitindo que pessoas de qualquer lugar do mundo se identifiquem com os personagens. A seguir, relembre algumas das novelas que viraram febre lá fora.

Tramas brasileiras que conquistaram o mundo

‘Avenida Brasil’

Considerada um marco, a história de vingança indicada ao Emmy foi a mais vendida, atingindo 140 países. A TV brasileira também firmou acordo com uma empresa em 2023 para refilmagem internacional da novela, alcançando um público ainda maior.

‘O Clone’

A novela misturou cultura árabe, clonagem humana e dependência química para contar uma história de amor. “O Clone” fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos e teve um remake produzido e exibido lá.

‘Escrava Isaura’

A versão original, de 1976, foi uma das primeiras a alcançar o mercado internacional. Foi exibida em mais de 120 países segundo a Rede Globo. Foi a primeira telenovela da Globo a ser vendida para países da antiga Cortina de Ferro (que dividia os blocos comunista e capitalista na Europa) e do continente africano.

‘Da Cor do Pecado’

A história de amor entre Preta e Paco foi um sucesso, exportada para 107 países, de acordo com um levantamento do gshow. O romance inter-racial cativou audiências diversas.

‘Totalmente demais’

A novela de 2016 já foi reproduzida em 135 países, sendo uma das obras mais famosas já produzidas no Brasil. O enredo, cheio de altos e baixos, chamou a atenção pelo concurso “Garota Totalmente Demais” e o triângulo amoroso envolvendo a protagonista Elisa, Jonatas e Arthur.

