Final de 'Vale Tudo': quem matou Odete e o que aconteceu na versão de 1989
A versão original da novela terminou com assassina impune e a famosa 'banana' para o Brasil
A Globo exibe, nesta sexta-feira (17/0), o capítulo final de "Vale Tudo". Com isso, a curiosidade sobre o desfecho original de 1989 volta com força total. O último capítulo da trama, exibido em 6 de janeiro daquele ano, solucionou o mistério que parou o Brasil: afinal, quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall)?
A resposta surpreendeu o público, assim como o destino de outros personagens importantes. O final da novela se tornou memorável por uma cena de deboche que entrou para a história da televisão brasileira. Relembre a seguir os detalhes do desfecho original.
Quem matou Odete Roitman?
No capítulo final, foi revelado que Leila (Cássia Kis) assassinou Odete Roitman. O crime, no entanto, aconteceu por engano. A verdadeira intenção dela era matar Maria de Fátima (Glória Pires), que era amante de seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).
Dominada pelo ciúme, Leila foi ao apartamento de Odete para confrontar Fátima. Ao ver uma sombra se aproximando no escuro, ela atirou sem hesitar, acreditando ser a rival, mas acabou matando a pessoa errada.
O que aconteceu com os outros personagens?
O destino de cada personagem no final de "Vale Tudo" ajudou a consolidar a novela como um clássico. A impunidade e as reviravoltas marcaram o desfecho. Confira:
-
Leila e Marco Aurélio: Mesmo após confessar o crime, Leila não foi punida. Ela fugiu do país em um jatinho particular com Marco Aurélio. A fuga gerou a cena mais icônica da trama: o empresário deu uma "banana" para o Brasil enquanto sobrevoava o Rio de Janeiro, um gesto de desprezo que se tornou um símbolo.
-
Maria de Fátima: A vilã ambiciosa também terminou impune e com a vida que sempre sonhou. Com a ajuda de César (Carlos Alberto Riccelli), ela conseguiu um casamento de fachada com um príncipe italiano para manter uma vida de luxo na Europa. O final sugere que os três formaram um trisal.
Não tenho dúvidas de que Manuela Dias não terá o mesmo culhão que Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères tiveram em 1989, colocando Maria de Fátima e César para formarem no final da novela um trisal com o príncipe italiano.#ValeTudopic.twitter.com/tIBYs9jAF8— Luccas Oliveira (@LuccasO2601) October 11, 2025
-
Ivan e Raquel: Diferente dos outros, Ivan (Antônio Fagundes) pagou por seus crimes de corrupção e foi condenado a dois anos de prisão. Ao sair, ele reencontrou Raquel (Regina Duarte), que o esperava. Ela se tornou uma empresária de sucesso e os dois terminaram a novela juntos, felizes, caminhando pela praia.
-
Heleninha: A filha de Odete, Heleninha (Renata Sorrah), teve um final de redenção. Ela conseguiu superar o alcoolismo, buscou tratamento e terminou a trama sóbria, bem-sucedida em sua galeria de arte e casada com William (Dennis Carvalho).
Finalmente a heleninha pediu pra tocar o mambo caliente #valetudo pic.twitter.com/WPrTjDosWq— homem com h ???? (@srluizlopes) October 14, 2025
-
Afonso e Solange: O "bom moço" Afonso (Cássio Gabus Mendes) teve um final feliz ao lado de Solange (Lídia Brondi). No último capítulo, ele se declarou e descobriu que era o pai da filha dela. Os dois finalmente se casaram e construíram uma família.
@jubandolera #trazendoverdades ? som original - Ju Bandolera
