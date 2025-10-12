Quem matou Odete Roitman? Cidades pegam carona no sucesso de Vale Tudo

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Cidades brasileiras estão surfando no alvoroço causado pela proximidade do desfecho de Vale Tudo. O meme "Quem matou Odete Roitman?" é uma onda nacional que vem sendo explorada de diversas maneiras, das mais criativas e bem-humoradas possíveis. O conteúdo sobre o mistério do clássico assassinato está viralizando na internet com brincadeiras de todos os jeitos - e também quando o assunto é sério.



Ao invés de focar somente em quem matou a bilionária, encarnada por Débora Bloch na versão atual da trama, várias prefeituras recorrem à pergunta como forma de engajar o público com as questões locais, conectando o tema a ações do dia a dia, como informações sobre serviços municipais ou eventos, por exemplo.



Em Pavão, no Vale do Mucuri, a administração municipal usou a pergunta para destacar o trabalho de limpeza urbana. "Quem matou Odete Roitman? Não sei! Mas sei que estamos todos os dias na missão de deixar a cidade limpinha", diz o Instagram oficial.

A Prefeitura de Coração de Jesus, no Norte de Minas, também entrou na trend. "E se a pergunta é 'quem matou Odete Roitman', a resposta por aqui é: a Secretaria de Saúde de Coração de Jesus segue trabalhando e vencendo os desafios, proporcionando uma melhor qualidade de vida a todos", publicou na rede social.



Na página de Ipatinga, no Vale do Rio do Doce, o chamado é para quitar as dívidas com a prefeitura. "Quem matou Odete Roitman? Isso continua sendo um mistério até hoje. Mas tem uma coisa que a gente sabe muito bem. O Refis está chegando ao fim. Não deixe essa novela virar drama", sugere o vídeo.

Em Pescador, no Vale do Rio Doce, a piada é com o salário do funcionalismo: "Quem matou Odete Roitman não sabemos. Mas sabemos que o pagamento está na conta", diz o meme.



No perfil da Prefeitura de Medina, no Vale do Jequitinhonha, a postagem é sobre diferentes atrações que acontecem na cidade, como o projeto Rua da Corrida, conjunto de atividades de lazer, esporte e convivência em espaços públicos. "A gente ainda não descobriu quem matou Odete Roitman, mas uma coisa é certa: a prefeitura de Medina tá voando e você precisa acompanhar de perto", diz a publicação.

"Não sei quem matou Odete Roitman, mas sei quem vai construir a creche do Barreiro e realizar o primeiro Feirão de Empregos em outubro", escreve a Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.



Outras cidades do Brasil também aproveitam o boom. Perfis de prefeituras em todo o país estão usando a sentença para atrair atenção para suas postagens. "Eu não sei quem matou Odete Roitman, mas conheço quem trouxe água para mais de 700 famílias de Satuba", consta no Instagram de Satuba, cidade da Região Metropolitana de Maceió, em Alagoas. Em Manaus, a prefeitura usou a frase em uma publicação sobre um bairro localizado perto de atrações turísticas e importantes da cidade.



O meme



A pergunta "Quem matou Odete Roitman?" se tornou um meme nacional após a novela original de 1988 e a exibição do remake, nesse ano - o mistério sobre a identidade do assassino se tornou um tema central nas rodas de conversa. Na trama dos anos 1980, Leila (Cássia Kis) é revelada como a autora do crime. No entanto, na nova versão, a identidade do assassino ainda não veio a público, o que alimenta as brincadeiras.