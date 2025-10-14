Assine
Campanha de adoção inspirada em ‘Vale Tudo’ faz sucesso nas redes

  • A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar.
    A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar. Foto: Reprodução/X
  • A
    A "Quem quer adotar Odete Roitman?" foi divulgada no dia 8 de outubro pela Associação Desabandone, uma ONG dedicada ao resgate de animais abandonados na Grande São Paulo. Foto: Reprodução/@desabandone
  • Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima.
    Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários.
    O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários. Foto: Reprodução/Instagram
  • De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela.
    De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela. Foto: Reprodução/TV Globo
  • "Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes", explicou. Foto: Shane/Unsplash
  • O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha.
    O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha. Foto: Krist?ne Z?le/Unsplash
  • Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes.
    Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes. Foto: LUM3N/Pixabay
  • Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas.
    Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas. Foto: Varun Kulkarni/Pixabay
  • Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo.
    Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo. Foto: Andy M./Pixabay
  • A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais.
    A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais. Foto: Reprodução/Facebook
  • O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá.
    O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá. Foto: Reprodução/@desabandone
  • Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado.
    Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado. Foto: Reprodução/@desabandone
  • Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em
    Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em "Vale Tudo"! Foto: Reprodução/@desabandone
  • Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma
    Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma "mocinha" disfarçada de Odete. Foto: Reprodução/@desabandone
