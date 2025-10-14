Galeria
Campanha de adoção inspirada em ‘Vale Tudo’ faz sucesso nas redes
-
A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar. Foto: Reprodução/X
-
A "Quem quer adotar Odete Roitman?" foi divulgada no dia 8 de outubro pela Associação Desabandone, uma ONG dedicada ao resgate de animais abandonados na Grande São Paulo. Foto: Reprodução/@desabandone
-
Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela. Foto: Reprodução/TV Globo
-
"Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes", explicou. Foto: Shane/Unsplash
-
O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha. Foto: Krist?ne Z?le/Unsplash
-
-
Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes. Foto: LUM3N/Pixabay
-
Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas. Foto: Varun Kulkarni/Pixabay
-
Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo. Foto: Andy M./Pixabay
-
-
A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais. Foto: Reprodução/Facebook
-
O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá. Foto: Reprodução/@desabandone
-
Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado. Foto: Reprodução/@desabandone
-
-
Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em "Vale Tudo"! Foto: Reprodução/@desabandone
-
Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma "mocinha" disfarçada de Odete. Foto: Reprodução/@desabandone
-
Raquel (2 anos): Porte mÃ©dio, castrada, vacinada e incrivelmente dÃ³cil. ProvÃ¡vel mÃ£e dos filhotes, Ã© uma guerreira que batalhou para tirar seus filhos da rua. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@desabandone
-
-
Maria de FÃ¡tima (2 meses): Porte mÃ©dio, irmÃ£ do CÃ©sar, que jÃ¡ foi adotado, igualmente vacinada e cheia de charme. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@desabandone
-
CÃ©sar (2 meses): Porte mÃ©dio, filhote de Raquel, jÃ¡ foi adotado. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@desabandone