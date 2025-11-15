Entretenimento
Quem é quem na série Tremembé: criminosos que ficaram na ‘prisão dos famosos’
A produção retrata o cotidiano da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como o “presídio dos famosos”. Foto: Divulgação
Para dar autenticidade à série, o elenco passou por intensa preparação, com apoio de psicólogos forenses, estudos sobre comportamento criminal, acesso a processos e documentários, além de oficinas com profissionais do sistema prisional. Foto: Divulgação
A produção adotou um trabalho minucioso nos aspectos psicológico, físico e ético para retratar com fidelidade e responsabilidade os casos reais que inspiraram a série. A seguir, conheça os condenados e os atores que deram vida a esse projeto. Foto: Divulgação
Suzane von Richthofen - foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato dos pais em 2002. Foto: Reprodução Record TV
Marina Ruy Barbosa é quem dá vida a Suzane na série. A atriz carioca é reconhecida por papéis marcantes em novelas da TV Globo, como Império e Totalmente Demais. Além da carreira artística, tornou-se referência de estilo e figura influente na moda nacional. Foto: Reprodução/Prime
Elize Matsunaga - foi condenada em 2012 a 16 anos e três meses de prisão pela morte do marido, Marcos Kitano Matsunaga, e cumpre liberdade condicional desde 2022. Foto: Reprodução de TV
Elize é interpretada pela atriz Carol Garcia, que realizou uma preparação minuciosa, incluindo aulas práticas com um açougueiro para entender técnicas de corte e compreender o contexto do crime. Foto: Divulgação
Anna Carolina Jatobá - condenada a 26 anos de prisão pelo assassinato da enteada Isabella Nardoni, que tinha cinco anos em 2008, crime cometido junto do marido, Alexandre Nardoni., de quem se separou ao deixar a prisão em 2023. Foto: Reprodução de TV
Anna Carolina é interpretada por Bianca Comparato, atriz carioca conhecida por papéis de destaque em produções da Netflix. Formada em cinema em Londres, é elogiada pela versatilidade e intensidade de suas interpretações. Foto: Divulgação
Alexandre Nardoni - condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por sua participação no assassinato e com pena agravada por ser pai de Isabella Nardoni. Foto: Reprodução/ TV Globo
Foi interpretado pelo ator Lucas Oradovschi, que se preparou por 2 meses com entrevistas, fotos e vídeos disponíveis. Conhecido por trabalhos no teatro e participações em produções televisivas recentes, destaca- se por papéis dramáticos. Foto: Divulgação
Daniel Cravinhos - então namorado de Suzane von Richthofen, participou com o irmão Cristian do assassinato dos pais dela e foi condenado a 38 anos e 11 meses de prisão. Foto: Reprodução
Foi interpretado pelo ator carioca Felipe Simas, conhecido por novelas como Totalmente Demais e Salve-se Quem Puder. Foto: Reprodução Prime Video
Cristian Cravinhos - condenado a 38 anos de prisão pelos assassinatos Manfred e Marísia von Richthofen. Sua história ganha destaque por um relacionamento com outro detento, retrato que ele atualmente nega. Foto: Reprodução/GloboNews
Quem dá vida a Cristian é o ator Kelner Macêdo, ator paraibano conhecido por atuações em séries e filmes nacionais, como Onde Nascem os Fortes e Cangaço Novo. Foto: Divulgação
Sandra Regina Gomes - conhecida como “Sandrão”, foi condenada a cerca de 27 anos de prisão por participar do sequestro e morte de um adolescente de 14 anos. Em Tremembé, é retratada por seu envolvimento com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen. Foto: Reprodução Youtube
É interpretada por Letícia Rodrigues, atriz, bailarina e roteirista paulista, conhecida por trabalhos autorais no teatro e no audiovisual, como o solo 116 Gramas. Foto: Divulgação