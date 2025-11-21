Assine
Vestibular UEMG 2026: confira o cronograma e requisitos

O cadastro para cotistas pode ser feito até 26/11, já o da ampla concorrência, 11/12. O exame está previsto para 18 de janeiro de 2026.

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
21/11/2025 15:59

Fachada da Uemg de Passos
Fachada da Uemg de Passos crédito: Acervo da Assessoria de Comunicação Uemg - Passos

Já está aberto o período de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) 2026. São quase 5 mil vagas disponíveis para os 142 cursos de graduação presencial que estão distribuídos entre 19 cidades mineiras. 

Quem disputar a modalidade de ampla concorrência pode se candidatar até 11 de dezembro, já os que desejam ingressar pelo Programa de Reserva de Vagas (cotas), têm até o dia 26 de novembro. Ambos devem se alistar pelo site do vestibular da UEMG.

A taxa de inscrição custa R$ 30 e as pessoas que vêm de escolas públicas e estão inscritas no Cadastro Único, do Governo Federal podem pedir a isenção.

A prova de conhecimentos gerais será presencial e está prevista para acontecer em 18 de janeiro de 2026 nas cidades onde a UEMG tem unidades acadêmicas. 

Você pode realizar nas seguintes cidades:

  • Abaeté,
  • Araguari
  • Barbacena
  • Belo Horizonte
  • Campanha
  • Carangola
  • Cláudio
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Frutal
  • Guanhães
  • Ibirité
  • Ituiutaba
  • João Monlevade
  • Leopoldina
  • Passos
  • Poços de Caldas
  • Ubá

Após essa etapa, os candidatos aos cursos de Música vão precisar realizar uma prova de habilidades específicas.

Metade das vagas do edital é reservada para o Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN), que contempla candidatos de baixa renda, que estudaram em escolas públicas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas e com deficiência.

Outras 5% são exclusivas para pessoas que moram ou que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Minas Gerais. Pessoas trans também terão direito à reserva de uma vaga por curso e turno.

Serviço

    • Inscrições: de 12/11 a 11/12/2025 para ampla concorrência e 12/11 a 26/12/2025 para cotistas

    • Taxa de inscrição: R$ 30

    • Isenção: para inscritos no CadÚnico e egressos de escola pública

    • Prova de Conhecimentos Gerais: 18/01/2026, às 14h

    • Local das provas: informado no Cartão do Candidato

    • Site: vestibular.uemg.br

