Vestibular UEMG 2026: confira o cronograma e requisitos
O cadastro para cotistas pode ser feito até 26/11, já o da ampla concorrência, 11/12. O exame está previsto para 18 de janeiro de 2026.
Já está aberto o período de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) 2026. São quase 5 mil vagas disponíveis para os 142 cursos de graduação presencial que estão distribuídos entre 19 cidades mineiras.
Quem disputar a modalidade de ampla concorrência pode se candidatar até 11 de dezembro, já os que desejam ingressar pelo Programa de Reserva de Vagas (cotas), têm até o dia 26 de novembro. Ambos devem se alistar pelo site do vestibular da UEMG.
A taxa de inscrição custa R$ 30 e as pessoas que vêm de escolas públicas e estão inscritas no Cadastro Único, do Governo Federal podem pedir a isenção.
A prova de conhecimentos gerais será presencial e está prevista para acontecer em 18 de janeiro de 2026 nas cidades onde a UEMG tem unidades acadêmicas.
Você pode realizar nas seguintes cidades:
- Abaeté,
- Araguari
- Barbacena
- Belo Horizonte
- Campanha
- Carangola
- Cláudio
- Diamantina
- Divinópolis
- Frutal
- Guanhães
- Ibirité
- Ituiutaba
- João Monlevade
- Leopoldina
- Passos
- Poços de Caldas
- Ubá
Após essa etapa, os candidatos aos cursos de Música vão precisar realizar uma prova de habilidades específicas.
Metade das vagas do edital é reservada para o Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN), que contempla candidatos de baixa renda, que estudaram em escolas públicas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas e com deficiência.
Outras 5% são exclusivas para pessoas que moram ou que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Minas Gerais. Pessoas trans também terão direito à reserva de uma vaga por curso e turno.
Serviço
• Inscrições: de 12/11 a 11/12/2025 para ampla concorrência e 12/11 a 26/12/2025 para cotistas
• Taxa de inscrição: R$ 30
• Isenção: para inscritos no CadÚnico e egressos de escola pública
• Prova de Conhecimentos Gerais: 18/01/2026, às 14h
• Local das provas: informado no Cartão do Candidato
• Site: vestibular.uemg.br