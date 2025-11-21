Vestibular UEMG 2026: confira o cronograma e requisitos

Já está aberto o período de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) 2026. São quase 5 mil vagas disponíveis para os 142 cursos de graduação presencial que estão distribuídos entre 19 cidades mineiras.

Quem disputar a modalidade de ampla concorrência pode se candidatar até 11 de dezembro, já os que desejam ingressar pelo Programa de Reserva de Vagas (cotas), têm até o dia 26 de novembro. Ambos devem se alistar pelo site do vestibular da UEMG.

A taxa de inscrição custa R$ 30 e as pessoas que vêm de escolas públicas e estão inscritas no Cadastro Único, do Governo Federal podem pedir a isenção.

A prova de conhecimentos gerais será presencial e está prevista para acontecer em 18 de janeiro de 2026 nas cidades onde a UEMG tem unidades acadêmicas.

Você pode realizar nas seguintes cidades:

Abaeté,

Araguari

Barbacena

Belo Horizonte

Campanha

Carangola

Cláudio

Diamantina

Divinópolis

Frutal

Guanhães

Ibirité

Ituiutaba

João Monlevade

Leopoldina

Passos

Poços de Caldas

Ubá

Após essa etapa, os candidatos aos cursos de Música vão precisar realizar uma prova de habilidades específicas.

Metade das vagas do edital é reservada para o Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN), que contempla candidatos de baixa renda, que estudaram em escolas públicas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas e com deficiência.

Outras 5% são exclusivas para pessoas que moram ou que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Minas Gerais. Pessoas trans também terão direito à reserva de uma vaga por curso e turno.

Serviço

• Inscrições: de 12/11 a 11/12/2025 para ampla concorrência e 12/11 a 26/12/2025 para cotistas

• Taxa de inscrição: R$ 30

• Isenção: para inscritos no CadÚnico e egressos de escola pública

• Prova de Conhecimentos Gerais: 18/01/2026, às 14h

• Local das provas: informado no Cartão do Candidato

• Site: vestibular.uemg.br