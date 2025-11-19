Confira o gabarito oficial do 2° dia do Enem 2025
Inep antecipou a divulgação das respostas corretas depois de ter anulado três questões da prova aplicada no último domingo (16/11)
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou nesta quarta-feira (19) o gabarito oficial do segundo dia de provas do Enem 2025.
Em publicação nas redes sociais, o MEC e o Inep informaram na última terça-feira (18/11) que antecipariam a liberação do gabarito oficial.
A antecipação acontece após o MEC anular três questões do exame nacional e acionar a Polícia Federal, depois que um estudante de medicina publicou no YouTube, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas aos itens aplicados no último domingo (16/11).
Em uma live nas redes sociais antes do segundo dia do exame, o estudante Edcley Teixeira mostrou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova. Ele afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.
Após o caso, o Inep afirmou, em nota oficial, que reafirma a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025". O instituto anunciou a anulação de três perguntas da prova e declarou que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame".
A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.
Confira os gabaritos
Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar a nota obtida para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Em entrevista após o segundo dia do Enem, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o governo federal avalia aplicar a prova do Enem nas capitais da Argentina, Uruguai e Paraguai. Segundo ele, o MEC já solicitou um estudo ao Inep para analisar a viabilidade da aplicação do exame nos países vizinhos.
"A ideia é que possamos abrir as portas das nossas universidades aos alunos do Mercosul. Queremos fazer [a aplicação em outros países], o Inep está estudando, mas queremos ter dados mais concretos em relação a quanto custaria isso, locais de aplicação", afirmou o ministro.