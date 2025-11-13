Assine
ENEM 2025

Confira o gabarito oficial do Enem 2025

Inep divulgou respostas das questões do primeiro dia de provas. O segundo dia de provas será no próximo domingo (16/11)

13/11/2025 16:35 - atualizado em 13/11/2025 16:38

Candidatos chegando no local de prova do Enem 2025
Candidatos chegando no local de prova do Enem 2025 crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), apresentou nesta quinta-feira (13/11) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9/11), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.

Em entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.

Com isso, o gabarito das questões de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis. Já as respostas oficiais dos itens de matemática e ciências da natureza serão divulgadas após o dia 17 de novembro. A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar os pontos obtidos para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

No primeiro dia de aplicação, mais de 3,5 milhões de candidatos completaram a prova. Nesta edição, a taxa de abstenção foi de 27% - nível estável em comparação com o percentual de 2024 (26,6%).

De acordo com o MEC, 3.240 participantes foram eliminados do exame nacional, por motivos como porte de equipamentos eletrônicos, deixar o local de prova com caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova.

No Paraná, atingido por um ciclone no último fim de semana, haverá reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro. Para isso, os candidatos que quiserem participar da nova aplicação devem fazer a solicitação entre 17 a 21 de novembro.

Confira os gabaritos

 

Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Azul
Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Azul Inep/Divulgação

Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Amarelo
Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Amarelo Inep/Divulgação

Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Branco
Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Branco Inep/Divulgação

Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Verde
Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 - Caderno Verde Inep/Divulgação

CALENDÁRIO ENEM 2025

- Divulgação do gabarito do primeiro dia de provas: 13 de novembro

- Aplicação do segundo dia de provas: 16 de novembro

- Divulgação do gabarito do segundo dia de provas: após o dia 17 de novembro

- Solicitação para a reaplicação do exame: 17 a 21 de novembro

- Aplicação do exame para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará): 30 de novembro e 7 de dezembro

- Data de reaplicação do Enem 2025: 16 e 17 de dezembro

