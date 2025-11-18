MEC aciona a Polícia Federal e anula questões do Enem 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma live no YouTube cinco dias antes da aplicação das provas de matemática e ciências da natureza do Enem 2025, Edcley Teixeira, que diz ser estudante de medicina e consultor educacional, apresentou questões quase idênticas às que viriam compor o exame nacional no último domingo (16/11). No vídeo, ao menos cinco questões mostradas por Teixeira têm muita semelhança com as que estavam na prova.

Por causa desta semelhança, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, na tarde desta terça-feira (18/11), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, terá três questões anuladas.

O Inep acionou a Polícia Federal (PF) para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e para responsabilizar os envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicização, de forma indevida, de questões sigilosas.

As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da Polícia Federal, porque as provas são serviço federal, de interesse público. O Enem é coordenado pelo Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A reportagem entrou em contato com Edcley Teixeira, mas não obteve resposta até o momento. Em vídeos nas redes sociais, no entanto, Teixeira afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.

"O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? Vinte e cinco pessoas. Elas estão no Inep desde 2009. Sigam na rede social. Você vai conseguir saber no que elas estão pensando", afirma Teixeira sobre os colaboradores que produzem os itens do exame.

Ele ainda diz que decorou os itens após ter participado, a convite do MEC, do Prêmio Capes Talento Universitário (programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que, segundo ele, tem as questões que servem como base para o Enem.

Professores ouvidos pela reportagem afirmam que situações semelhantes já ocorreram em anos anteriores. Segundo eles, o estudante costuma participar dos pré-testes e memorizar as questões - e, em outras ocasiões, teria pedido a conhecidos que repassassem os itens

Nas redes sociais, estudantes demonstraram preocupação com o possível vazamento e também com a possibilidade de cancelamento da edição deste ano do Enem.

Veja as questões

Em relação às questões quase idênticas, um dos exemplos é um item sobre fotossíntese. Na versão divulgada por Teixeira, a questão é mais extensa do que a versão presente no Enem 2025 (questão de 123, do caderno azul). Veja a seguir:

Questão 123 do caderno azul do Enem 2025

Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênio para síntese de matéria orgânica e, para isso, utilizam trifosfato de adenosina (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH). Já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando o gás carbônico (CO2), e o gás sulfídrico (H2S).

Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga a do H2S?

A) ATP

B) NADPH

C) Oxigênio

D) Clorofila

E) Água

Outra questão semelhante é sobre o grito. Na versão do Enem 2025, é a questão 132 do caderno azul. Veja a seguir:

Questão 132 sobre o grito, do caderno azul do Enem 2025:

O nível sonoro, em decibel (dB), é calculado pela expressão: N=10 log 2. Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 dB, enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 dB. Supondo que, no centro de um estádio de futebol, foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra "gol" em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerando um grande número de medidas, foi de 100 dB. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam, simultaneamente, a palavra "gol".

O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas, na posição central desse estádio hipotético, foi de

A) 60dB

B) 104 dB

C) 140 dB

D) 400 dB

E) 800 dB

O Enem é composto por 180 questões de múltipla escolha, com 45 perguntas para cada área de conhecimento, e a redação.

No primeiro dia do exame, os participantes respondem a 90 questões referentes às áreas de linguagens, ciências humanas, além da redação. No segundo dia, são aplicados itens relacionados a matemática e ciências da natureza, completando as outras 90 questões da prova.



O que diz o MEC

"O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025.

Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova.

O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição.

Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens.

A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.

O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame."