ENEM 2025

Segundo dia do Enem 2025: confira gabarito extraoficial

Confira aqui o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2025; veja as respostas de todos os cadernos

16/11/2025 19:03 - atualizado em 16/11/2025 19:08

Bernoulli Educação
Segundo dia do Enem 2025 crédito: Divulgação Bernoulli Educação

Em parceria com o Bernoulli Educação, o Estado de Minas disponibiliza o gabarito extraoficial* do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizadas neste domingo (16/11).

A resolução criteriosa das 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática foi conduzida por uma equipe de especialistas do Bernoulli Educação, referência nacional e 11 vezes primeiro lugar no Enem*.

A proposta é oferecer ao estudante uma análise imediata do desempenho e contribuir para o fechamento desse ciclo de avaliação. O gabarito do primeiro dia, com Linguagens, Ciências Humanas e Redação, também pode ser conferido em bernoulli.com.br/enem.

Calculadora

Para auxiliar os candidatos neste momento, o Bernoulli Educação oferece gratuitamente a Calculadora Enem Bernoulli, uma ferramenta que possibilita simular a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e projetar as chances de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A solução permite ao estudante ter uma estimativa precisa do desempenho antes da divulgação oficial dos resultados, contribuindo para seu planejamento acadêmico. A Calculadora está disponível em: calculadora-enem.bernoulli.com.br.

*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada nos canais oficiais.

**Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.

Gabarito Enem 2025 Dia 2 Amarela
Gabarito Enem 2025 Dia 2 Amarela Bernoulli Educação/Divulgação

Gabarito Enem 2025 Dia 2 Azul
Gabarito Enem 2025 Dia 2 Azul Bernoulli Educação/Divulgação

Gabarito Enem 2025 Dia 2 Cinza
Gabarito Enem 2025 Dia 2 Cinza Bernoulli Educação/Divulgação

Gabarito Enem 2025 Dia 2 Verde
Gabarito Enem 2025 Dia 2 Verde Bernoulli Educação/Divulgação

