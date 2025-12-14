Belo Horizonte volta a ficar em alerta para pancadas de chuva

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Depois do temporal que atingiu Belo Horizonte na madrugada desse sábado (13/12), a capital está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (14/12). O aviso meteorológico é válido até a manhã desta segunda-feira (15/12). Durante o período, há possibilidade de precipitação de até 60 milímetros, acompanhada de rajadas de vento.

Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população adote alguns cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, nem deixe crianças brincando em enxurradas ou próximas a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Quais os cuidados durante a chuva?

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais foram os estragos do temporal?

Ao longo da madrugada de sábado (13/12), o temporal provocou queda de árvores e alagamentos de vias na capital. Até o momento, informações indicam que a região mais atingida foi a da Pampulha. Na Avenida Antônio Carlos, um carro ficou ilhado em meio a um empoçamento, e a água chegou até o meio da porta do veículo. O local foi isolado pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Já a Avenida Bernardo Vasconcelos, na Região Nordeste da capital, foi interditada. Segundo a Defesa Civil, o trânsito no local ficou bloqueado por uma hora devido ao risco de transbordamento do Córrego Cachoeirinha.

No Bairro São Luiz, uma árvore de grande porte caiu na Alameda Ipê Branco e quase atingiu um imóvel na altura do número 1.339. No Iate Tênis Clube, na orla da Lagoa da Pampulha, outro exemplar caiu e quase atingiu alguns carros que estavam estacionados no local. Apesar do susto, até o momento, não há registro de feridos.

Nos bairros Santa Amélia, Santa Branca e São João Batista, também na Pampulha, há registro da queda de dezenas de árvores. As ocorrências provocaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. De acordo com a Cemig, a falha no serviço aconteceu após objetos serem lançados em direção aos cabos, como partes de telhas. Além disso, galhos teriam provocado a quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

Atendimentos

Segundo a Defesa Civil de BH, em oito horas choveu mais de 47 milímetros na Região da Pampulha. O acumulado, apesar de significativo, representa 14% da média climatológica prevista para dezembro, de 339,1 mm. Em Venda Nova, outra região ainda com rescaldos da chuva, o acumulado foi de 46,4 mm.

Até as 7h50, foram registradas 22 solicitações por meio do telefone 199. Destas, a maior parte esteve relacionada a vistorias de imóveis particulares, com maior concentração nas regionais Pampulha e Venda Nova.

Doze chamados foram para avaliação de destelhamento, quatro para tombamento ou desabamento de muro e dois para enchentes ou inundações. O restante das ocorrências foi de danificação de edificações e habitações, deslizamentos e infiltrações. “A Defesa Civil reforça que, em situações de risco ou danos, a população deve acionar imediatamente o telefone de emergência 199, que funciona 24 horas por dia”, afirmou a pasta.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp

Nas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram, no endereço: @defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço não tem custo.

