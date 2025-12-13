Após temporal, como fica o tempo em BH neste domingo (14/12)?

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Após serem surpreendidos por um temporal no início da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada de sábado (13/12), os belo-horizontinos podem manter os guarda-chuvas por perto. A previsão da Defesa Civil municipal indica um domingo (14) de céu nublado a encoberto, e água caindo a qualquer hora do dia.

Conforme o órgão, há possibilidade de pancadas de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais.

Os termômetros, conforme a previsão, devem variar entre mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. A umidade relativa do ar gira em torno dos 60%, nas horas em que o sol fica mais aparente.

A capital mineira ainda segue sob alerta de chuva até as 8h deste domingo. Segundo a Defesa Civil, é esperado um volume de 30mm a 50mm de água e rajadas de vento que podem chegar em torno de 50km/h.

A recomendação é não se aproximar de áreas de inundação e não trafegar em vias com risco de alagamento e próximas a córregos. Durante os momentos de ventos fortes também é preciso se atentar a áreas próximas de árvores, já que há risco de quedas.

Tempo em Minas

No estado, também prevalece o tempo instável e chuvoso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que as chuvas ocorram em forma de pancadas isoladas, por vezes fortes, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais. Momentos de mormaço ou mesmo aberturas de sol mantêm o tempo abafado, portanto, apesar da chuva, as temperaturas devem se manter altas. Essa condição de tempo deve persistir pelo menos até a próxima terça-feira (16).

Minas também está sob alerta de chuvas. De acordo com o instituto, as condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60km/h, em todas as regiões mineiras entre os dias 13 e 16 de dezembro.