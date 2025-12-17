Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta com bois tomba e interdita a BR-381, em MG

Acidente deixou animais soltos na pista em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/12/2025 05:54 - atualizado em 17/12/2025 05:54

compartilhe

SIGA
x
Carreta carregada com bois tomba e interdita BR-381 em Minas
Carreta carregada com bois tomba e interdita BR-381 em Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta carregada com bois tombou na madrugada desta quarta-feira (17/12) e interditou os dois sentidos da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu no km 379, no sentido Belo Horizonte. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo tombado e atravessado na pista.

Leia Mais

A pista foi liberada nesta manhã, mas ainda há animais soltos na rodovia, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permanece no local para garantir a segurança e orientar o tráfego. Não há informações sobre feridos, nem sobre as causas do tombamento até o momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 carreta minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay