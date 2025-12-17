Carreta com bois tomba e interdita a BR-381, em MG

Uma carreta carregada com bois tombou na madrugada desta quarta-feira (17/12) e interditou os dois sentidos da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu no km 379, no sentido Belo Horizonte. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo tombado e atravessado na pista.

A pista foi liberada nesta manhã, mas ainda há animais soltos na rodovia, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permanece no local para garantir a segurança e orientar o tráfego. Não há informações sobre feridos, nem sobre as causas do tombamento até o momento.

Matéria em atualização

