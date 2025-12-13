Carreta bate em poste e deixa mais de 400 imóveis sem energia elétrica

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma carreta colidiu com um poste na Rua Lídia, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 16h deste sábado (13/12). A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e atua no local.

Conforme informado pela empresa que fornece energia, o veículo bateu no poste ao manobrar.

A estrutura tombou e acabou cortando a luz de 462 imóveis.

De acordo com a Cemig, uma equipe realiza o atendimento no local. A pesar da colisão, o Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.

A expectativa, segundo a companhia, é que o fornecimento de energia seja restabelecido até as 20h deste sábado.