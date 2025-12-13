Carreta bate em poste e deixa mais de 400 imóveis sem energia elétrica
O veículo se chocou contra o poste ao manobrar na rua; a previsão é que a energia retorne às 20h
Uma carreta colidiu com um poste na Rua Lídia, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 16h deste sábado (13/12). A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e atua no local.
Conforme informado pela empresa que fornece energia, o veículo bateu no poste ao manobrar.
A estrutura tombou e acabou cortando a luz de 462 imóveis.
De acordo com a Cemig, uma equipe realiza o atendimento no local. A pesar da colisão, o Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.
A expectativa, segundo a companhia, é que o fornecimento de energia seja restabelecido até as 20h deste sábado.