SEM LUZ

Carreta bate em poste e deixa mais de 400 imóveis sem energia elétrica

O veículo se chocou contra o poste ao manobrar na rua; a previsão é que a energia retorne às 20h

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/12/2025 19:42 - atualizado em 13/12/2025 19:43

Colisão deixa mais de 400 imóveis sem luz em BH
Colisão deixa mais de 400 imóveis sem luz em BH crédito: Reprodução/Google Street View

Uma carreta colidiu com um poste na Rua Lídia, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 16h deste sábado (13/12). A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e atua no local.

Conforme informado pela empresa que fornece energia, o veículo bateu no poste ao manobrar.

A estrutura tombou e acabou cortando a luz de 462 imóveis.

De acordo com a Cemig, uma equipe realiza o atendimento no local. A pesar da colisão, o Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.

A expectativa, segundo a companhia, é que o fornecimento de energia seja restabelecido até as 20h deste sábado.

overflay