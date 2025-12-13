Assine
Vaquinha retorna a bar em BH após ser arrastada por enxurrada

Escultura foi carregada pela água depois que o estabelecimento foi invadido pela chuva

Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
13/12/2025 18:49 - atualizado em 13/12/2025 18:50

Adorno de vaca é carregado por enxurrada em BH
Enxurrada acabou levando mobílias e decorações, entre elas estava a escultura de uma vaca malhada, do bar Vaca Loka crédito: Redes Sociais / Reprodução

A escultura de uma vaca malhada, que foi arrastada pela água das chuvas que atingiram Belo Horizonte, no início da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada de sábado (13/12), retornou ao seu lugar de origem, o bar Vaca Loka, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste. 

Durante o temporal, a Rua Alberto Cintra, onde fica o estabelecimento, ficou completamente alagada. A água invadiu os bares e a enxurrada acabou levando mobílias e decorações, entre elas a vaquinha que deu fama ao bar.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a vaquinha boiando pela rua em direção à Avenida Cristiano Machado. A reportagem procurou o bar Vaca Loka, que teve móveis e adornos levados pela enxurrada, para saber quais foram os prejuízos, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

No entanto, nesta tarde, a equipe publicou um novo vídeo no Instagram do bar, para comunicar a volta da escultura. "Vamos falar de coisa boa. Está aqui a vaquinha, salva, tomando um choppinho. Casa aberta, tudo organizado e limpinho, graças a essa turma", comemorou o proprietário Vandinho Fontes, que aproveitou para agradecer aos funcionários.

Conforme mostrado no registro, o bar funcionou normalmente durante o dia. Nas imagens é possível ver a cozinhando funcionando e clientes na casa no horário do almoço. No entanto, alguns reparos foram necessários, como cadeiras quebradas que foram arrastadas pela enxurrada.

O retorno da vaquinha repercutiu entre os internautas. Comentários como "ela foi passear na chuva", "o filho a casa volta", "a vaca tinha ido pro brejo e voltou para tomar uma breja", foram alguns dos registros.

Atendimentos

Segundo a Defesa Civil de BH, em oito horas choveu mais de 47 milímetros na Região da Pampulha. O acumulado, apesar de significativo, representa 14% da média climatológica prevista para dezembro, de 339,1 mm. Em Venda Nova, outra região também com rescaldos da chuva, o acumulado foi de 46,4 mm.

Até as 7h50, foram registradas 22 solicitações por meio do telefone 199. Destas, a maior parte dos acionamentos esteve relacionada a vistorias de imóveis particulares, com maior concentração nas regionais Pampulha e Venda Nova.

 
 
 
Um post compartilhado por Vaca Loka Lounge Bar (@vacalokabh)

Doze chamados foram para avaliação de destelhamento, quatro para tombamento ou desabamento de muro e duas para enchentes ou inundações. O restante das ocorrências foram de danificação de edificações e habitações, deslizamentos e infiltração. “A Defesa Civil reforça que, em situações de risco ou danos, a população deve acionar imediatamente o telefone de emergência 199, que funciona 24 horas por dia”, afirmou a pasta.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

