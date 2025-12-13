Vaquinha retorna a bar em BH após ser arrastada por enxurrada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A escultura de uma vaca malhada, que foi arrastada pela água das chuvas que atingiram Belo Horizonte, no início da noite dessa sexta-feira (12/12) e madrugada de sábado (13/12), retornou ao seu lugar de origem, o bar Vaca Loka, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste.

Durante o temporal, a Rua Alberto Cintra, onde fica o estabelecimento, ficou completamente alagada. A água invadiu os bares e a enxurrada acabou levando mobílias e decorações, entre elas a vaquinha que deu fama ao bar.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a vaquinha boiando pela rua em direção à Avenida Cristiano Machado. A reportagem procurou o bar Vaca Loka, que teve móveis e adornos levados pela enxurrada, para saber quais foram os prejuízos, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

No entanto, nesta tarde, a equipe publicou um novo vídeo no Instagram do bar, para comunicar a volta da escultura. "Vamos falar de coisa boa. Está aqui a vaquinha, salva, tomando um choppinho. Casa aberta, tudo organizado e limpinho, graças a essa turma", comemorou o proprietário Vandinho Fontes, que aproveitou para agradecer aos funcionários.

Conforme mostrado no registro, o bar funcionou normalmente durante o dia. Nas imagens é possível ver a cozinhando funcionando e clientes na casa no horário do almoço. No entanto, alguns reparos foram necessários, como cadeiras quebradas que foram arrastadas pela enxurrada.

O retorno da vaquinha repercutiu entre os internautas. Comentários como "ela foi passear na chuva", "o filho a casa volta", "a vaca tinha ido pro brejo e voltou para tomar uma breja", foram alguns dos registros.

Segundo a Defesa Civil de BH, em oito horas choveu mais de 47 milímetros na Região da Pampulha. O acumulado, apesar de significativo, representa 14% da média climatológica prevista para dezembro, de 339,1 mm. Em Venda Nova, outra região também com rescaldos da chuva, o acumulado foi de 46,4 mm.

Até as 7h50, foram registradas 22 solicitações por meio do telefone 199. Destas, a maior parte dos acionamentos esteve relacionada a vistorias de imóveis particulares, com maior concentração nas regionais Pampulha e Venda Nova.

Doze chamados foram para avaliação de destelhamento, quatro para tombamento ou desabamento de muro e duas para enchentes ou inundações. O restante das ocorrências foram de danificação de edificações e habitações, deslizamentos e infiltração. “A Defesa Civil reforça que, em situações de risco ou danos, a população deve acionar imediatamente o telefone de emergência 199, que funciona 24 horas por dia”, afirmou a pasta.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

