TRANSTORNO DAS CHUVAS

Chuva em BH: árvore cai e bloqueia quarteirão na Savassi

Em 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a 21 ocorrências de queda de árvores na Região Metropolitana de BH

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/12/2025 15:06 - atualizado em 18/12/2025 15:08

Quarteirão da Savassi, em BH, ficou fechado após queda de árvore
Quarteirão da Savassi, em BH, ficou fechado após queda de árvore crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

As chuvas que atingiram Belo Horizonte nessa quarta-feira (17/12) provocaram novo rastro de destruição. Na Savassi, Região Centro-Sul da cidade, o temporal derrubou uma árvore no quarteirão fechado entre as ruas Pernambuco e Tomé de Souza. A passagem ainda estava bloqueada durante a  manhã desta quinta (18/12).

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver que, com a queda, a calçada se rompeu, e alguns bancos de madeira também foram danificados. O tronco ainda caiu em assentos de cimento do local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que não foi acionado para a ocorrência, que ficou a cargo da Prefeitura municipal (PBH). 

Na manhã desta quinta, o quarteirão ainda estava fechado, para a retirada dos restos da árvore. O Estado de Minas registrou os estragos e a madeira cortada na calçada. Nas imagens, a área estava isolada. A reportagem procurou a PBH para saber se o trabalho já foi concluído, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Em decorrência das chuvas e da força dos ventos, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu, das 8h dessa quarta até as 8h de quinta, 21 ocorrências de queda de árvores na Região Metropolitana de BH. Em Minas, em 24 horas, os registros chegaram a 38.

