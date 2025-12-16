Assine
TRANSTORNOS NAS ESTRADAS

Chuva causa inundação e queda de árvores nas rodovias de MG

BR-381, na Grande BH, e MG-111, no interior de Minas Gerais, enfrentaram estragos causados pela chuva na noite dessa segunda-feira (15/12)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/12/2025 06:20 - atualizado em 16/12/2025 10:32

Chuva causa inundação e queda de árvores nas rodovias de MG
Chuva causa inundação e queda de árvores nas rodovias de MG crédito: Redes sociais/reprodução

A chuva não tem dado trégua em Minas Gerais nos últimos dias e os efeitos foram sentidos na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (15/12). O trecho próximo ao Posto Beija-Flor ficou inundado com a chuva de ontem.

Por volta de 21h, os dois sentidos da rodovia ficaram alagados, causando lentidão no trânsito. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram motoristas se arriscando e ultrapassando a via coberta de água.

Apesar de perigoso, o trecho não foi interditado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, mesmo com chuva, o fluxo seguia normal.

O trecho, que dá saída a Belo Horizonte, tem inundações recorrentes. No dia 3 de dezembro, a via ficou interditada e causou congestionamento, devido ao temporal do dia anterior.

Nesses casos, a orientação da PRF é que os condutores evitem o local e utilizem rotas alternativas sugeridas pelos aplicativos de navegação até que a situação seja normalizada.

Outro trecho

Já em Simonésia (MG), na Zona da Mata, a MG-111, que liga Ipanema (MG) à divisa com o Rio de Janeiro, também registrou chuva forte.

Uma árvore de grande porte caiu e interditou parcialmente o trânsito na noite dessa segunda.

Equipes responsáveis foram acionadas para avaliar a situação e realizar a remoção, visando restabelecer a segurança no trecho.

A reportagem do Estado de Minas procurou o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e aguarda retorno.

