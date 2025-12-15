Chuva transforma ruas em rios e causa caos em Juiz de Fora; veja imagens

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma forte chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em bairros de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no início da noite desta segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros por volta das 19h.

Mais cedo, a Defesa Civil já havia emitido um alerta de chuvas intensas, com possibilidade de fortes rajadas de vento. O aviso meteorológico é válido até as 9h desta terça-feira (16/12). Comércios e residências foram invadidos pela água. Não havia registro de feridos até o fechamento desta edição.

No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro do veículo e alguns passageiros no teto do coletivo.

As avenidas Francisco Bernardino e Itamar Franco, por exemplo, estão entre as que tiveram pontos relevantes de alagamento no Centro. As ruas Floriano Peixoto, Batista de Oliveira, Fonseca Hermes, Santo Antônio e São Mateus, todas na Região Central, são algumas das que ficaram tomadas pela água.

A Defesa Civil da cidade informou que choveu 85,8 mm em apenas 50 minutos, conforme aferido pelo pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), localizado no Bairro Linhares — um dos mais castigados pela forte chuva e onde carros chegaram a ficar quase submersos.

No Bairro Vitorino Braga — localizado na Região Leste da cidade e conhecido pelos desafios de infraestrutura e riscos geológicos — muitos veículos também ficaram parcialmente ou quase totalmente debaixo d'água.

Chuva em milímetros: entenda

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

