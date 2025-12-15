Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Chuva transforma ruas em rios e causa caos em Juiz de Fora; veja imagens

Pouco antes de temporal, Defesa Civil havia emitido alerta de chuva. Pontos de alagamento por toda a cidade repercutiram na internet

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
15/12/2025 22:21

compartilhe

SIGA
x
Ônibus do transporte coletivo urbano ilhado no Mergulhão, na Avenida Rio Branco (esquerda) e Avenida Franscisco Bernardino alagada (direita)
Ônibus do transporte coletivo urbano ilhado no Mergulhão, na Avenida Rio Branco (esquerda) e Avenida Franscisco Bernardino alagada (direita) crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma forte chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em bairros de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no início da noite desta segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros por volta das 19h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mais cedo, a Defesa Civil já havia emitido um alerta de chuvas intensas, com possibilidade de fortes rajadas de vento. O aviso meteorológico é válido até as 9h desta terça-feira (16/12). Comércios e residências foram invadidos pela água. Não havia registro de feridos até o fechamento desta edição. 

No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro do veículo e alguns passageiros no teto do coletivo. 

Praça da Estação, no Centro-Redes sociais
Praça da Estação, no Centro Redes sociais
Rua Fonseca Hermes, no Centro-Redes sociais
Rua Fonseca Hermes, no Centro Redes sociais
Carros parcialmente submersos no Bairro Vitorino Braga, na Região Leste da cidade-Redes sociais
Carros parcialmente submersos no Bairro Vitorino Braga, na Região Leste da cidade Redes sociais
Mergulhão ficou totalmente alagado, impedindo passagem de carros e ônibus-Redes sociais
Mergulhão ficou totalmente alagado, impedindo passagem de carros e ônibus Redes sociais

Leia Mais

As avenidas Francisco Bernardino e Itamar Franco, por exemplo, estão entre as que tiveram pontos relevantes de alagamento no Centro. As ruas Floriano Peixoto, Batista de Oliveira, Fonseca Hermes, Santo Antônio e São Mateus, todas na Região Central, são algumas das que ficaram tomadas pela água. 

A Defesa Civil da cidade informou que choveu 85,8 mm em apenas 50 minutos, conforme aferido pelo pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), localizado no Bairro Linhares — um dos mais castigados pela forte chuva e onde carros chegaram a ficar quase submersos.

No Bairro Vitorino Braga — localizado na Região Leste da cidade e conhecido pelos desafios de infraestrutura e riscos geológicos — muitos veículos também ficaram parcialmente ou quase totalmente debaixo d'água.

Chuva em milímetros: entenda

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

chuva juiz-de-fora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay