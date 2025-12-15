Chuva em Minas: número de cidades em emergência cresce 34% em 10 dias
Minas Gerais tem 56 municípios em situação de emergência na temporada de chuvas atual; em dez dias, número saltou de 42 para 56
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta segunda-feira (15/12). Até sábado, 55 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 56, mais do que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado, quando 23 municípios eram contabilizados.
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número segue estabilizado desde o dia 30 de novembro.
Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 272 desde sexta-feira (12/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 15 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.
A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.
Cidades em situação de emergência:
- Almenara
- Alvinópolis
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Bonito de Minas
- Camanducaia
- Campo Belo
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Carlos Chagas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Comendador Gomes
- Conceição da Barra de Minas
- Delfinópolis
- Divisópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Ibiracatu
- Iguatama
- Ilicínea
- Itaúna
- Itumirim
- Joaíma
- João Pinheiro
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Luz
- Machacalis
- Manga
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pará de Minas
- Pavão
- Pedra Azul
- Pequeri
- Prata
- Rio Doce
- Sacramento
- São Francisco de Sales
- são Sebastião de Bela Vista
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha