Assine
overlay
Início Gerais
NUVENS CARREGADAS

Chuva em BH: ventania e ruas alagadas são registradas neste domingo (14/12)

A capital mineira foi atingida por ventos fortes e ainda teve ruas bloqueadas por alagamento

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/12/2025 19:17

compartilhe

SIGA
x
Rua Itambé, no bairro Floresta, com passagem impedida pela chuva
Rua Itambé, no Bairro Floresta, teve passagem impedida pela chuva crédito: Rafael Rocha/EM/D.A Press

Os sinais da chuva forte que atinge Belo Horizonte na noite deste domingo (14/12) foram registrados em diferentes regiões da cidade. Conforme a atualização da Defesa Civil municipal, oito regiões da capital mineira registraram pancadas. BH está sob alerta até a manhã desta segunda-feira (14/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o órgão, as regionais Centro-Sul e Leste registraram chuva extremamente forte, de 5mm/5min.

Leia Mais

Já nas regiões Venda Nova e Nordeste, houve chuva forte (2,6mm a 5,0mm) e na Pampulha, Noroeste e Norte houve pancadas moderadas, segundo a última atualização, às 18h26.

Em vídeo cedido ao Estado de Minas, foi registrada uma ventania no Bairro Letícia, em Venda Nova. Nas imagens, nuvens escuras e carregadas são levadas em direção à Região Central.

Além disse, houve registro de ruas alagadas pela cidade, como a Rua Itambé, na esquina com a Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Floresta, Região Leste de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

A Defesa Civil ainda emitiu comunicado sobre bloqueio da Avenida Bernardo Vasconcelos, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste, por risco de transbordamento.

Tópicos relacionados:

c chuva sao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay