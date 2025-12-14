Chuva em BH: ventania e ruas alagadas são registradas neste domingo (14/12)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os sinais da chuva forte que atinge Belo Horizonte na noite deste domingo (14/12) foram registrados em diferentes regiões da cidade. Conforme a atualização da Defesa Civil municipal, oito regiões da capital mineira registraram pancadas. BH está sob alerta até a manhã desta segunda-feira (14/12).

Conforme o órgão, as regionais Centro-Sul e Leste registraram chuva extremamente forte, de 5mm/5min.

Já nas regiões Venda Nova e Nordeste, houve chuva forte (2,6mm a 5,0mm) e na Pampulha, Noroeste e Norte houve pancadas moderadas, segundo a última atualização, às 18h26.

Em vídeo cedido ao Estado de Minas, foi registrada uma ventania no Bairro Letícia, em Venda Nova. Nas imagens, nuvens escuras e carregadas são levadas em direção à Região Central.

Além disse, houve registro de ruas alagadas pela cidade, como a Rua Itambé, na esquina com a Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Floresta, Região Leste de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil ainda emitiu comunicado sobre bloqueio da Avenida Bernardo Vasconcelos, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste, por risco de transbordamento.