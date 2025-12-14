Chove extremamente forte em BH na noite deste domingo (14/12)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Chove extremamente forte em Belo Horizonte, na noite deste domingo (14/12). A capital mineira está sob alerta de pancadas de chuva de até 60mm, até às 8h desta segunda-feira (15).

Conforme a Defesa Civil municipal, as regiões da Nordeste, Leste e Centro-Sul registram chuva extremamente forte, de até 5mm/5min.

Já em Venda Nova e Norte tem pancadas moderadas, e nas regiões da Pampulha, Noroeste e Oeste, chuva forte.

Até segunda feira é esperado precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.



RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:





- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.