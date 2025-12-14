Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Chove extremamente forte em BH na noite deste domingo (14/12)

Conforme a Defesa Civil, a capital mineira está em alerta para pancadas de até 60mm

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/12/2025 18:24 - atualizado em 14/12/2025 18:26

compartilhe

SIGA
x
Chove em BH neste domingo (14/12)
Chove em BH neste domingo (14/12) crédito: Divulgação

Chove extremamente forte em Belo Horizonte, na noite deste domingo (14/12). A capital mineira está sob alerta de pancadas de chuva de até 60mm, até às 8h desta segunda-feira (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme a Defesa Civil municipal, as regiões da Nordeste, Leste e Centro-Sul registram chuva extremamente forte, de até 5mm/5min.

Leia Mais

Já em Venda Nova e Norte tem pancadas moderadas, e nas regiões da Pampulha, Noroeste e Oeste, chuva forte. 

Até segunda feira é esperado precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.


RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay