BH tem seis regiões sob alerta de risco geológico; confira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O volume de água que atingiu Belo Horizonte neste fim de semana e nas últimas horas deste domingo (14/12) colocou seis regiões sob alerta de risco geológico. O aviso é válido até a próxima terça-feira (16/12), mas pode ser atualizado, já que há previsão de novas pancadas, conforme a Defesa Civil.

O órgão municipal informou que existe risco geológico forte nas regiões Oeste, Noroeste e Leste e alerta moderado para Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul.

Nesses casos, são recomendados atenção especial ao grau de saturação do solo e cuidados com quedas de muros, deslizamentos ou desabamentos. Em caso de emergência, é indicado ligar imediatamente para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros (193).

A capital mineira está sob alerta de chuvas de até 60mm, com raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h, até esta segunda (15/12).

Conforme a Defesa Civil, a previsão também indica céu encoberto com pancadas, por vezes fortes. No entanto, apesar dessa condição, os termômetros se mantém nas alturas nesta segunda. A temperatura mínima prevista é de 19ºC e máxima de 30ºC.