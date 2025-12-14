BH tem seis regiões sob alerta de risco geológico; confira
Conforme a Defesa Civil municipal, há previsão para novas chuvas na capital mineira, por isso, é necessária atenção especial aos sinais de desabamentos
O volume de água que atingiu Belo Horizonte neste fim de semana e nas últimas horas deste domingo (14/12) colocou seis regiões sob alerta de risco geológico. O aviso é válido até a próxima terça-feira (16/12), mas pode ser atualizado, já que há previsão de novas pancadas, conforme a Defesa Civil.
O órgão municipal informou que existe risco geológico forte nas regiões Oeste, Noroeste e Leste e alerta moderado para Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul.
Nesses casos, são recomendados atenção especial ao grau de saturação do solo e cuidados com quedas de muros, deslizamentos ou desabamentos. Em caso de emergência, é indicado ligar imediatamente para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros (193).
A capital mineira está sob alerta de chuvas de até 60mm, com raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h, até esta segunda (15/12).
Conforme a Defesa Civil, a previsão também indica céu encoberto com pancadas, por vezes fortes. No entanto, apesar dessa condição, os termômetros se mantém nas alturas nesta segunda. A temperatura mínima prevista é de 19ºC e máxima de 30ºC.
Quais os sinais de desabamentos?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos
Quais cuidados devo tomar?
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.