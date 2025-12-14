Rivalidade entre donos de haras termina em morte em parque de exposições

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 31 anos, dono de um haras em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (14/12), durante um evento no Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos, em Inhapim, no Vale do Rio Doce. Os suspeitos estão sendo procurados.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe policial fazia o patrulhamento da área próxima ao local, onde ocorria a Segunda Copa de Marcha de Inhapim, quando ouviram disparos. No local, os militares encontraram pessoas socorrendo a vítima, que apresentava sangramento na região lombar.

Testemunhas relataram que um indivíduo, utilizando moletom com capuz, aproximou-se por trás, juntamente com outro homem, sem características definidas, e efetuou os disparos de uma curta distância. Os suspeitos fugiram em seguida no meio da multidão.

Pessoas que estavam próximas relataram que a dupla chegou pelos fundos do evento e, após o crime, voltou para o mesmo lugar, o qual dá acesso ao Rio Caratinga. A vítima foi encaminhado ao hospital de Caratinga, mas já chegou sem sinais vitais.

O corpo foi encaminhado ao IML e reconhecido pela namorada da vítima, uma funcionária e o esposo dela. Os três informaram que estavam no evento e, próximo de irem embora, os dois suspeitos apareceram. A namorada ainda contou que o homem era dono do haras e tinha desavenças com o dono de outro haras.

Ainda conforme o relato da testemunha, a rixa começou em razão das disputas no concurso de marcha. Em uma das competições, realizada em agosto, os dois teriam brigado. O fato repercutiu nas redes sociais na época e o vídeo mostra a vítima dando um soco e jogando cerveja no rival.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A namorada também mencionou que, após o conflito, o homem teria ameaçado a vítima de morte. Segundo ela, o homem não foi visto no evento. As circunstâncias do crime estão sendo apuradas, bem como os suspeitos procurados.