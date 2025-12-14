Concurso da Prefeitura de Contagem é suspenso após provas não chegarem

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A aplicação do concurso da Prefeitura de Contagem, que aconteceria na manhã deste domingo (14/12), foi cancelada de última hora. A medida foi tomada depois que as provas não chegaram aos endereços. A suspensão temporária foi informada quando os portões já haviam sido fechados e os candidatos já estavam nas salas. O edital foi lançado neste ano, abrindo 598 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde.

Nas redes sociais da administração municipal, diversas pessoas questionaram onde estavam as provas. Uma delas afirmou que, na Escola Estadual Flávio dos Santos, no Bairro Concórdia, em Belo Horizonte, os portões não chegaram a ser abertos. “Tem uma fila enorme de candidatos aguardando. Não sabemos quando poderemos fazer a prova”, escreveu.

Outro candidato afirmou que, em Betim, na Região Metropolitana de BH, as provas não chegaram à Escola Municipal Presidente Raul Soares. “Estamos todos do lado de fora, perdendo tempo de prova! Disseram que os malotes da prova não chegaram, que desorganização é essa?”.

De acordo com outra pessoa, que se preparou para o concurso, o cancelamento da aplicação é um “descaso” da organização. “Aqui na Escola Virgílio Melo de Franco também estamos aguardando sem previsão do lado de dentro e os portões já foram fechados”. “Desrespeito com quem pagou, se preparou e chegou a tempo”, escreveu outro candidato.

Quais os cargos elegíveis no concurso?

O concurso para a Secretaria Municipal de Contagem contempla oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições aconteceram de 7 de outubro a 6 de novembro. Entre as funções estão:

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Saúde Bucal

Assistente Administrativo

Técnico de enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico de Raio X

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança do Trabalho

Administração

Analista de Sistemas

Assistente Social

Biólogo

Bioquímico

Cirurgião Dentista

Contador

Enfermeiro

Enfermeiro da Família

Enfermeiro do Trabalho

Epidemiologista

Farmacêutico Bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médicos especialistas e generalistas

Nutricionista

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Veterinário

O que disse a prefeitura?

Em uma primeira nota, a Prefeitura de Contagem afirmou que as provas foram canceladas nos dois turnos. De acordo com a administração municipal, a situação aconteceu por “problemas relacionados à empresa organizadora”. Apesar da anulação da aplicação, até o momento não há informações sobre uma nova data para a realização das provas.

“A administração municipal lamenta o ocorrido e reconhece que o cancelamento gera transtornos para os candidatos. Assim que houver uma nova data, haverá ampla divulgação por parte da Prefeitura de Contagem”, informou a prefeitura.

Na sequência, o executivo esclareceu que a realização das provas foi cancelada para "assegurar o sigilo das provas". "A Prefeitura está apurando as responsabilidades e manterá todos os candidatos informados. A administração municipal lamenta o ocorrido e pede desculpas pelos transtornos gerados aos candidatos".