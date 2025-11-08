Homem vence o concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo pela segunda vez

A habilidade e a destreza na “arte de roer pequi” foram medidas numa disputa divertida e acirrada em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde deste sábado (8/11). Foi realizado na cidade o "Concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo". A prova curiosa, que chegou à sua terceira edição, foi inserida na programação oficial da 32ª Festa Nacional do Pequi, que acontece no município até este domingo (9/11).

A promoção teve como objetivo a valorização da gastronomia e proteção do pequi. O concurso aconteceu antes do início da safra do fruto-símbolo do Cerrado, que vai de dezembro a fevereiro, período em que o produto do extrativismo movimenta a economia de vários pequenos municípios do Norte do estado, melhorando a alimentação e a renda de centenas de famílias.

A terceira edição do Concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo teve 36 inscritos, dos quais 10 foram selecionados para a prova, realizada no bar, restaurante e espaço cultural Venda do Fred, com o tempo de duração de 10 minutos. A competição foi acompanhada atentamente pelos expectadores, com filmagens para divulgação nas redes sociais.

O operador de máquinas desempregado Délio Souza Silva roeu 50 pequis em 10 minutos e tornou-se bicampeão do inusitado concurso, já que ele também foi vencedor da segunda edição da disputa no ano passado. O bicampeão teve uma disputa acirrada com o segundo colocado, o vigilante Gildário Andrade Fonseca, que roeu 47 pequis. A terceira colocada, a motorista de aplicativo Larissa, roeu 39 frutos em 10 minutos.

Além do maior número de pequis roídos no tempo estipulado, os concorrentes tiveram outros quesitos avaliados por uma comissão julgadora, que também observaram a “qualidade da roída”, “boca e dentes verdadeiramente amarelados”, “ausência de frescura para pegar no fruto” e “paixão pelo pequi”.

“Sou roedor de pequi desde a minha infância. Sempre gostei de roer pequi”, afirmou Délio Souza Silva, lembrando que, embora more em Montes Claros, ele é natural da zona rural de Grão Mogol (Norte de Minas), onde existem muitos pés da espécie nativa do Cerrado. No entanto, Grão Mogol, situada na região da Cordilheira do Espinhaço, não tem grande produção do fruto nativo.

Os municípios do Norte de Minas que mais se destacam pela quantidade e qualidade na produção pequizeira são Japonvar, Lontra, Luislândia, Campo Azul e Coração de Jesus, além de Montes Claros, que recebeu o título de “Capital Nacional do Pequi”.

Délio Souza lembrou que em 2024, ao vencer o curioso concurso, roeu 56 pequis. “Estou muito feliz. Neste ano, vim preparado para roer 60 pequis, mas, infelizmente, não deu. Para o próximo ano, vou me preparar melhor, para quebrar o meu próprio recorde”, anuncia o “especialista” em roer pequi. Como premiação por ganhar a prova, ele recebeu um vale-compras na Venda do Fred no valor de R$ 1,2 mil.

“O grande diferencial desse concurso é a alegria e a diversão que a gente proporciona com a valorização do pequi, por meio de uma competição muito saudável”, destaca o empreendedor Fred Rocha, dono da Venda do Fred, idealizador e organizador do inusitado torneio, que ganhou grande repercussão nas redes sociais no Brasil e em outros países.