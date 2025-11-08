Do chão à panela: pequi domina a mesa em Montes Claros

Montes Claros, no Norte de Minas, é palco, pela 32ª vez, da Festa Nacional do Pequi. O fruto de cheiro inconfundível, sabor marcante e capaz de dividir opiniões é a grande estrela de uma celebração que movimenta a cidade, reúne tradição, cultura, gastronomia e, principalmente, reforça o orgulho “geraizeiro”. A edição, que teve início nessa sexta-feira (7/11), reúne pratos tradicionais, criações contemporâneas com ingredientes do cerrado mineiro e ações voltadas à preservação ambiental.

Em conversa com o Estado de Minas, o prefeito Guilherme Guimarães destacou que o festival reforça a identidade local e o papel da região no mapa gastronômico e cultural do país. “Montes Claros é ponto de referência do cerrado. O objetivo da Festa Nacional do Pequi é dar um destaque sobretudo na cultura regional, que trata de aspectos socioeconômicos e ambientais. Quando foi criada o objetivo era a valorização dos frutos do cerrado”, comentou.

Segundo ele, a principal característica dos frutos da região é que eles são nativos. “Eles não são plantados. Eles nascem naturalmente, existe um processo de dormência, que suspende temporariamente o desenvolvimento de sementes para conservar energia e garantir a sobrevivência da espécie”, destacou.

Quando amadurecem, Guilherme aponta para outro aspecto importante. “O pequi é especial pelo compartilhamento. Ninguém planta e impede as outras pessoas de colher. Não se tira do pé, ele cai, e do chão as pessoas surgem para buscar”, complementou. A popularidade antiga do pequi, conforme o prefeito, acabou ganhando fama pelas propriedades culinárias e combinações com castanhas também típicas do cerrado, como a de baru e a amêndoa encontrada dentro do fruto da macaúba.

Sabor geraizeiro

Para os amantes do “ouro do cerrado”, a festa é um prato cheio. Para os que ainda torcem o nariz, é uma oportunidade de dar uma nova chance ao pequi, e entender para além do sabor, a importância dele para quem tem raiz no interior. Cerca de 30 mil famílias agricultoras participam da produção do fruto e ao menos 40 empreendedores do setor de alimentos e bebidas transformam o símbolo da região durante o evento.

O festival é dividido em sete espaços temáticos, sendo Flor de Pequi, Ecossistema do Pequi, Pequizaria, Pequi-nique, Saberes e Fazeres, Sabores do Gerais e Espaço Cultural do Mercado Municipal. A programação inclui ainda 30 artesãos e artistas plásticos norte-mineiros, além de atrações musicais que agitam dois palcos.

O cardápio é uma verdadeira feira de produtos e frutas nativas. A estrela, conforme indicou o prefeito, é o clássico arroz com pequi e carne de sol. Mas há ainda, incorporações com farofas de castanhas e outros ingredientes do cerrado. “A carne de sol é serenada, ou seja, não é seca, mais salgada e suculenta. O prato é o que tem reconhecido Montes Claros na gastronomia”, garantiu Guimarães.

No primeiro dia de festa, os visitantes e moradores puderam experimentar, por exemplo, o chopp de pequi, da Mut Cervejaria Artesanal; o sorvete de castanha de baru, do Gosto do Cerrado Sorvetes; o risoto de carne de sol com pequi, do Ôh Pote!; o drink de umbu-cajá, do Bar do Thom - que também oferece delícias como o sanduíche de costela e o crepe de frango, ambos acompanhados dos molhos de tamarindo e coquinho-azedo. Outros ingredientes típicos encontrados em abundância foram o buriti, mangaba, manga rosa e o cajá, presentes em recheios, biscoitos, sorvetes e geleias.

Marcaram presença no evento o vice-prefeito da cidade, Otávio Rocha, a secretária municipal de Cultura, Junia Velloso Rebello, e outros membros do Executivo. A abertura da festa teve a participação de representantes da Cemig, governo de Minas e do Sebrae. “Queremos não só expandir a festa, mas também receber o público nos novos espaços, oferecendo mais lazer. Não se trata apenas da Festa do Pequi, mas de abrir esse espaço para outros eventos do município”, afirmou a secretária, que teceu agradecimentos aos parceiros.

Concurso

Dentro da celebração, destaca-se o concurso “O Melhor Roedor de Pequi do Mundo”. Criado de forma espontânea, a competição viralizou nas redes sociais. Tudo acontece na Venda do Fred, no Mercado Municipal, ao som de muita música, torcida e brincadeiras.

A disputa é simples e divertida. Cada participante recebe uma porção de pequis e precisa roer o máximo da polpa sem se machucar com os espinhos do caroço. O vencedor é escolhido por um júri, que avalia o desempenho e a animação do “roedor”. Fred Rocha, empresário e proprietário da venda, destacou que em 2023, foram 999 pequis para o concurso, e 1.006 no ano passado. Para a competição deste sábado (8/11), foram 1.200 frutos para os nove participantes.

“A gente gosta de selecionar os mais apaixonados. Tem que roer até ele ficar branquinho. Levamos em consideração se a mão está bem suja, os dentes amarelos. Tem uns que adoram roer com farinha, outros com cerveja, ou tomando cachaça, e com água. O importante é roer o máximo em 10 min. O prêmio é R$1200, para usar na venda como quiser, além de uma série de brindes como, carne serenada, pequizinho e cerveja”, mencionou.

32ª Festa Nacional do Pequi



Data: sexta à domingo, 7 a 9 de novembro de 2025

Locais: Avenida Viriato Ribeiro de Aquino, Mercado Municipal e Parque Cândido Canela, em Montes Claros (MG)

Sexta e sábado: das 18h à 0h

Domingo: das 17h às 23h

Mercado Municipal: 9h às 17h (sábado e domingo)

Atrações: Tuia e Guarabyra, Pereira da Viola, A Outra Banda da Lua, Orquestra de Violas, Pequi Trio, entre outros artistas.

Entrada: Gratuita

Concurso “O Melhor Roedor de Pequi do Mundo” – 3ª Edição

Data: sábado, 8 de novembro de 2025

Local: Venda do Fred – Rua Deputado Antônio Pimenta, 489, Jardim São Luís, Montes Claros (MG)