31ª melhor pizzaria do mundo começou no Rio como negócio ambulante

O que 12 anos não fazem pela vida de alguém. Em 2013, Sei Shiroma começou a circular pelas ruas do Bairro Catete, no Rio de Janeiro, acompanhado de um forno de pizza a lenha, montado sobre um reboque — o nova-iorquino havia desembarcado na cidade no fim do ano anterior. Ele estacionava o equipamento onde julgava mais promissor, montava uma tenda branca ao lado, entre duas mesas retangulares, espalhava uma porção de bancos de plásticos em volta e se punha a assar pizzas individuais, com massa de fermentação natural.

A pizzaria informal ganhou uma página no Facebook, na qual Shiroma informava a localização de cada dia. O nome do negócio presta tributo ao material usado para confeccionar aquele forno e à principal matéria-prima das pizzas: Ferro e Farinha.

Corta para setembro de 2025: com cinco unidades fixas — os tempos de ambulante terminaram em 2014 —, a pizzaria foi eleita a 31ª melhor do mundo pelo ranking “50 Top Pizza”. O negócio de Shiroma agora vende 30 mil pizzas por mês, que somam 2,5 toneladas de farinha, e está prestes a abrir mais duas lojas no Rio de Janeiro. Uma delas será no BarraShopping, na Barra da Tijuca, e a outra, no Shopping Tijuca, na Tijuca.

As duas, previstas para o primeiro semestre de 2026, vão replicar o modelo da unidade do Shopping Leblon. Esta abre o dia todo, enquanto todas as outras em operação se limitam ao jantar e apostam, principalmente, em pizzas. Como também funciona no almoço, a loja do Shopping Leblon abriu espaço para outras receitas, a exemplo do canelone recheado de camarões no shoyu com creme de burrata e pesto rosso. Cerca de cinco mil massas são servidas no endereço todo mês, incluindo 800 lasanhas.

Melhor pizza do ano

As pizzas da Ferro e Farinha que mais vendem são as mais tradicionais, como a Domenico, versão de Shiroma para a Margherita, com molho de tomate, fior di latte, grana padano, basílico assado e azeite extravirgem, e a Fráz, que junta calabresa fatiada, molho de tomate apimentado, muçarela e orégano. A cobertura mais conhecida do nova-iorquino, no entanto, é a Scampi, eleita a Melhor Pizza da América Latina em 2025, também pelo guia "50 Top Pizza". Combina camarão, creme de alho, muçarela, molho de tomate, salsinha, cebola e manjericão.

Filho de mãe chinesa e pai japonês, Sei Shiroma jogou para o alto a carreira como publicitário e trocou Nova York pelo Rio de Janeiro Rafael Mollica/Divulgação

Sobre a 31ª colocação no “50 Top Pizza”, cujo 3º lugar ficou com a paulistana Leggera, o chef diz o seguinte: “Nos obriga a aumentar o sarrafo de todas as casas, porque a clientela acaba vindo com uma expectativa mais alta”. Quem o viu, quem o vê.

Prestes a completar 13 anos no Rio de Janeiro, Shiroma não enxerga a própria trajetória empreendedora como um exemplo de superação. “Minha história não é digna de um filme”, desconversa. “Simplesmente comecei a preparar pizzas na rua e sem ter licença para isso. E, de lá para cá, o negócio evoluiu bastante”.

Os tempos de ambulante, como é de se imaginar, não foram livres de percalços. Alguns dos restaurantes e bares no entorno dos pontos onde ele costumava se instalar torciam o nariz para a presença da Ferro e Farinha — acreditavam que a pizzaria estava tirando clientes deles, o que provavelmente era verdade. Daí as denúncias feitas para as autoridades sobre o negócio naquela época. Se Shiroma já precisou se mandar para não ter o antigo forno apreendido? Pode apostar que sim.

De NY para o Rio

Filho de mãe chinesa e pai japonês, ele jogou para o alto uma carreira como publicitário, que considerava exaustiva, ao trocar Nova York pelo Rio de Janeiro — o relacionamento que culminou no nascimento de Hsia, sua filha, também pesou, obviamente, na decisão de trocar de ares.

Aclimatado à cultura carioca, Shiroma detesta que falem mal da cidade que adotou. “Há quem ache um absurdo o fato de eu ter deixado Nova York para trás”, conta, antes de elencar tudo que o atrai no Rio de Janeiro. “Adoro a minha rotina carioca”.

Collana Perle: molho de tomate, lâminas de alho, stracciatella, sal defumado Rodrigo Azevedo/Divulgação

Presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio), Fernando Blower conhece o negócio do nova-iorquino desde a época das ruas do Catete. “A trajetória empreendedora do Shiroma no Rio de Janeiro tem sido extremamente consistente”, observa. “Ele sempre teve um grande produto e com personalidade: as pizzas da Ferro e Farinha espelham a origem do fundador, que não quis replicar, simplesmente, as que já faziam sucesso na cidade. Também vale dizer que Shiroma soube elevar o padrão do que vende e se associar a pessoas que o ajudaram a alavancar o negócio”.

Em 2023, Shiroma montou mais um empreendimento na cidade, o Suibi, na Rua Dias Ferreira, no Leblon. É a continuação do japonês de mesmo nome que os pais dele mantiveram em Nova York por 30 anos. Nos tempos áureos, o endereço americano era frequentado por figuras como Bill Clinton e Dustin Hoffman.

O Suibi carioca serve receitas como sashimi de atum maçaricado com molho ponzu e gema curada em shoyu; ostras grelhadas com molho cremoso e grana padano; e lâminas de wagyu enroladas e empanadas com kimchi, muçarela e cebolinha com shoyu de abacaxi.

Serviço

Ferro e Farinha (@ferroefarinha)



Leblon

Rua Dias Ferreira, 48

(21) 99637-6004



Ipanema

Rua Maria Quitéria, 107

(21) 97214-0460



Barra da Tijuca

Avenida Olegário Maciel, 555

(21) 98022-2790



Botafogo

Rua Arnaldo Quintela, 23

(21) 99349-4285



Shopping Leblon

Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 4º andar

(21)97443-5192