OPORTUNIDADE

Concurso para a Polícia Penal de MG está com inscrições abertas

Ao todo, são 1.178 vagas; inscrições vão até 22/12 e provas serão aplicadas em janeiro de 2026

AP
Alice Pimenta*
03/12/2025 10:43 - atualizado em 03/12/2025 10:48

Concurso da Polícia Penal de Minas Gerais ofertará 1.178 vagas
Concurso da Polícia Penal de Minas Gerais ofertará 1.178 vagas crédito: Tiago Ciccarini/Sejusp

Foram abertas nessa terça-feira (2/12) as inscrições para o maior concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais (Sejusp nº 01/2025). O prazo para se inscrever vai até as 14h do dia 22/12. Ao todo, são 1.178 vagas, que podem ser disputadas por homens e mulheres. 

As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP, onde também é feita a emissão do boleto. Na página, ainda estão disponíveis o edital e outras informações sobre o concurso.

As provas serão realizadas no dia 25 de janeiro de 2026. O conteúdo será focado na área jurídica e humanística. As principais disciplinas que compõem a prova incluem o alicerce do Direito (Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal), além de Língua Portuguesa, Direitos Humanos e a fundamental Legislação Especial.

Os policiais penais e servidores técnico-administrativos de Minas Gerais atuam em demandas de saúde, educação, trabalho, assistência jurídica e religiosa em unidades prisionais do estado

Além do grupamento convencional, a Polícia Penal dispõe de grupos especializados como o Grupo de Intervenção Rápida (GIR), o Grupamento de Patrulha Aérea (GPaer), o Grupo de Operações com Cães (GOC), o Grupo de Escolta Tática Prisional (Getap) e o Comando de Operações Especiais (Cope).

A remuneração inicial da categoria é de R$ 5.332,64, somada a uma ajuda de custo para despesas com alimentação por dia trabalhado.

