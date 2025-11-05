Câmeras em fardas diminuem a violência policial? A tecnologia responde

A implementação de câmeras corporais nas fardas dos policiais militares foi proposta com o objetivo de facilitar a segurança pública por meio da apuração dos crimes e garantir mais segurança aos policiais e aos cidadãos. A discussão, que não é nova, ganha força a cada novo caso de violência, levantando a questão sobre a real eficácia da medida para aumentar a transparência e reduzir o uso excessivo da força.

As câmeras corporais, ou bodycams, são pequenos dispositivos acoplados aos uniformes que gravam em áudio e vídeo toda a atuação do agente em serviço. A ideia é criar um registro imparcial das abordagens, que possa ser usado como prova em investigações, proteger o cidadão de abusos e também resguardar o policial de falsas acusações. A gravação contínua inibe ações inadequadas de ambos os lados.

A implementação da tecnologia busca responder a uma demanda social por mais controle e responsabilidade na atividade policial. A simples presença do equipamento pode mudar o comportamento dos envolvidos em uma ocorrência, incentivando uma postura mais cautelosa por parte dos agentes e uma maior colaboração por parte dos civis. O material capturado serve como um elemento objetivo para avaliar a conduta durante operações.

Resultados na prática

Experiências em estados que já adotaram o sistema em larga escala, como São Paulo, com seu programa de Câmeras Operacionais Portáteis (COP), apresentam dados relevantes. Uma pesquisa, divulgada em maio de 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstra que a redução chegou a 62,7% nas mortes por intervenções de policiais militares em serviço, a maioria (76,2%) em batalhões que faziam parte do programa de câmera corporal.

Contudo, o debate sobre o uso das bodycams ainda enfrenta desafios. Ele envolve, principalmente, a forma de garantir sua aplicação correta e como financiar sua expansão (por se tratar de um equipamento caro), para que os resultados positivos observados em alguns locais possam se tornar uma realidade nacional, fortalecendo a confiança da população nas forças de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.