Militar eliminado de concurso deve receber R$ 15 mil por atraso de ônibus
Atraso em viagem rodoviária impediu candidato de chegar a tempo para avaliação psicológica da PM de São Paulo
Um militar do Exército que foi eliminado do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) deve receber R$ 15 mil de indenização por danos morais. A decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) responsabilizou solidariamente a empresa de ônibus e o aplicativo de intermediação de passagens pelo atraso que impediu o candidato de chegar a tempo para a avaliação psicológica.
O candidato havia passado em três etapas do concurso e comprado passagem para participar da prova, marcada para as 13h. A passagem estava prevista para às 23h59 do dia anterior, mas o embarque só ocorreu às 4h45, tornando impossível a chegada ao local da prova.
Na primeira instância, a 26ª Vara Cível de Belo Horizonte considerou parcialmente procedente o pedido e determinou o pagamento de R$ 143,35 a título de danos materiais, correspondentes ao valor da passagem. Insatisfeito, o militar recorreu ao TJMG.
O relator do recurso, desembargador Fernando Caldeira Brant, destacou que a responsabilidade das empresas está evidenciada pelo atraso superior a cinco horas, "reconhecido como incontroverso nos autos". Segundo ele, o atraso significativo em transporte contratado para participação em concurso público, quando causa a eliminação do candidato, configura dano moral.
A tese de perda de chance, utilizada pelo militar para pleitear indenização equivalente à remuneração que receberia caso fosse aprovado, não foi aceita. O relator explicou que ela não se aplica "em casos em que a nomeação ainda depende de etapas subsequentes do concurso".
O aplicativo de transporte afirmou não ter relação direta com o caso, alegando ser apenas uma "empresa de tecnologia" que disponibiliza revenda de passagens. A empresa de ônibus sustentou que o atraso era "previsível e inevitável", já que o veículo finalizava outra viagem, e que um pequeno atraso não geraria direito à indenização. Os argumentos foram rejeitados pelo TJMG.
Além do relator, a decisão foi acompanhada pelos desembargadores Lílian Maciel, Luiz Gonzaga Silveira Soares e pelo juiz convocado Christian Gomes Lima. O desembargador Fernando Lins teve voto vencido ao propor valor menor para a indenização.