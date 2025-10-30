Gato mineiro com marca de coração no peito é eleito o mais bonito do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gato bicolor de Minas Gerais está conquistando corações pelo país — literalmente. Thor, morador de Lagoa Santa, na Grande BH, foi eleito “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025” na 4ª edição do concurso cultural promovido pela Woolie, marca brasileira de design funcional e sofisticado para gatos. O felino foi adotado ainda filhote e se destacou por conta de um detalhe especial na pelagem.

Ele tem uma mancha natural em formato de coração no peito. Thor encantou os internautas e se tornou símbolo de amor, adoção responsável e diversidade felina. A edição de 2025 do concurso bateu recordes: foram mais de 4 mil gatos inscritos e mais de 250 mil votos. O concurso consolidou-se como uma das maiores ações digitais do país voltadas à causa felina.

Desde agosto, os participantes foram divididos em quatro categorias de coloração, com 32 finalistas escolhidos para disputas eliminatórias no Instagram da marca, que culminaram na votação final nos Stories.

“O Thor é a tradução perfeita do amor em forma de gato. Ele literalmente carrega um coração no peito, e foi esse coração que conquistou o público de todo o país. É a prova de que o amor também pode ser visível — às vezes, literalmente desenhado. Essa edição mostrou que a beleza dos gatos SRD está nas histórias que eles contam e no amor único que despertam”, afirmou Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie.

Um coração que venceu — e inspirou

Adotado ainda filhote pela tutora Fabiana Mara Fonseca Otoni Brugnara, Thor foi o primeiro gato da família, abrindo caminho para outros felinos resgatados. Inteligente e comunicativo, o gato mineiro chama atenção pelo porte elegante, olhar expressivo e pela história de superação.

Thor enfrentou um grave quadro de obstrução urinária, que colocou sua vida em risco, mas se recuperou com cuidados intensivos e muito amor. Hoje, exibe com orgulho a marca em forma de coração no peito — símbolo da força e do carinho que o cercam.

“O coração do Thor é o reflexo do amor que ele desperta. Ele representa todos os gatos que um dia foram invisíveis, mas que, com carinho, se tornam parte da família e mudam nossas vidas”, contou Fabiana.

“Quero agradecer cada um , que durante todas as batalhas apoiaram o meu Thorzinho. Essa vitória não é só do Thor, mas de todos que participaram desta edição. Todos são merecedores”, agradeceu.

Concurso que celebra a beleza real dos gatos

O concurso da Woolie nasceu com o objetivo de valorizar os gatos SRD, frequentemente subestimados em relação aos animais de raça. Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou uma vitrine de histórias inspiradoras e um convite à adoção consciente.

Na edição deste ano, o segundo lugar ficou com Amora, vencedora da categoria “Gata Preta SRD Mais Bonita do Brasil”. Resgatada em 2019 das ruas de Sorocaba (SP) pela tutora Talita Cristina de Moraes, Amora hoje vive cercada de amor e segurança.