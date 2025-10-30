Gato mineiro com marca de coração no peito é eleito o mais bonito do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um gato bicolor de Minas Gerais está conquistando corações pelo país — literalmente. Thor, morador de Lagoa Santa, na Grande BH, foi eleito “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025” na 4ª edição do concurso cultural promovido pela Woolie, marca brasileira de design funcional e sofisticado para gatos. O felino foi adotado ainda filhote e se destacou por conta de um detalhe especial na pelagem.
Ele tem uma mancha natural em formato de coração no peito. Thor encantou os internautas e se tornou símbolo de amor, adoção responsável e diversidade felina. A edição de 2025 do concurso bateu recordes: foram mais de 4 mil gatos inscritos e mais de 250 mil votos. O concurso consolidou-se como uma das maiores ações digitais do país voltadas à causa felina.
Desde agosto, os participantes foram divididos em quatro categorias de coloração, com 32 finalistas escolhidos para disputas eliminatórias no Instagram da marca, que culminaram na votação final nos Stories.
“O Thor é a tradução perfeita do amor em forma de gato. Ele literalmente carrega um coração no peito, e foi esse coração que conquistou o público de todo o país. É a prova de que o amor também pode ser visível — às vezes, literalmente desenhado. Essa edição mostrou que a beleza dos gatos SRD está nas histórias que eles contam e no amor único que despertam”, afirmou Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie.
Adotado ainda filhote pela tutora Fabiana Mara Fonseca Otoni Brugnara, Thor foi o primeiro gato da família, abrindo caminho para outros felinos resgatados. Inteligente e comunicativo, o gato mineiro chama atenção pelo porte elegante, olhar expressivo e pela história de superação.
Thor enfrentou um grave quadro de obstrução urinária, que colocou sua vida em risco, mas se recuperou com cuidados intensivos e muito amor. Hoje, exibe com orgulho a marca em forma de coração no peito — símbolo da força e do carinho que o cercam.
“O coração do Thor é o reflexo do amor que ele desperta. Ele representa todos os gatos que um dia foram invisíveis, mas que, com carinho, se tornam parte da família e mudam nossas vidas”, contou Fabiana.
“Quero agradecer cada um , que durante todas as batalhas apoiaram o meu Thorzinho. Essa vitória não é só do Thor, mas de todos que participaram desta edição. Todos são merecedores”, agradeceu.
Concurso que celebra a beleza real dos gatos
O concurso da Woolie nasceu com o objetivo de valorizar os gatos SRD, frequentemente subestimados em relação aos animais de raça. Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou uma vitrine de histórias inspiradoras e um convite à adoção consciente.
Na edição deste ano, o segundo lugar ficou com Amora, vencedora da categoria “Gata Preta SRD Mais Bonita do Brasil”. Resgatada em 2019 das ruas de Sorocaba (SP) pela tutora Talita Cristina de Moraes, Amora hoje vive cercada de amor e segurança.
Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes. Dietmar Ludmann Unsplash
Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante. Site Freepick
Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros. freepik
Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal. Kim Davies Unsplash
Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. Divulgação Petlove
O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções. Pixabay
Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos. freepik
A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano. Joanna Fotógrafa/Pixabay
A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho. Borna Bevanda Unsplash
A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada "psi-viagem". Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola. Dietmar Ludmann Unsplash
Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana. Roberto Huczek Unsplash
O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo. Imagem de K L por Pixabay
No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Pixabay
Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo. Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas. Reprodução / Instagram
Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores. Meekahoo - wiki commons
Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático. Imagem de Andreas Lischka por Pixabay
Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente. grapheum.de - wiki commons
Muitas vezes é descrito como um "companheiro de sofá". Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo. Imagem de Christelle PRIEUR por Pixabay
Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor. UrieldaCosta wiki commons
Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos. Imagem de Inna Sherman por Pixabay
Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala - daí seu nome - no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985. domínio público