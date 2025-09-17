Assine
EMBAIXADOR FELINO

Branquinho: o gatinho bilíngue conquista a Embaixada do Brasil no Chile

Animal de 10 anos tem direito a crachá e passeia pelos quintais da embaixada

17/09/2025 12:15

Branquinho é o mascote da Embaixada do Brasil no Chile
Branquinho é o mascote da Embaixada do Brasil no Chile crédito: Reprodução / redes sociais

Um gatinho de 10 anos e meio está roubando a cena nas redes sociais do Chile: Branquinho Errázuriz, felino adotado pela Embaixada do Brasil em Santiago. Com dupla nacionalidade, brasileira e chilena, bilíngue e até com crachá de funcionário, Branquinho rapidamente se tornou uma celebridade felina entre diplomatas e internautas.

O sucesso de Branquinho começou em agosto, quando a Embaixada fez uma publicação homenageando o dia do gato. No começo de setembro, o perfil oficial publicou uma foto do felino usando uma coleira com as cores da bandeira chilena, acompanhada da legenda: “Nosso recepcionista na embaixada já está se preparando para as Fiestas Pátrias do Chile”.

As comemorações da independência chilena acontecem nos dias 18 e 19 de setembro, e o felino se tornou o protagonista inesperado da preparação das festividades. O post viralizou rapidamente, chamando atenção da mídia local e de milhares de internautas.

De gato de rua a funcionário ilustre

Antes de se tornar a estrela da embaixada, Branquinho era um gato de rua. Ele foi adotado pelos diplomatas e funcionários da representação brasileira, que fica localizada no histórico Palácio Errázuriz — daí o sobrenome do felino.

“Branquinho leva uma vida saudável e tranquila: é um gato sênior, castrado, vacinado e com consultas regulares ao veterinário. Come ração premium, recebe petiscos e entende espanhol e português, conquistando a todos nos dois idiomas. Sua rotina diária inclui acordar cedo, comer, brincar, tirar a siesta e terminar o dia recebendo visitantes na recepção da embaixada”, detalhou a equipe da embaixada.

Além de receber visitantes, Branquinho também cumpre o papel de vigilante do palácio. Ele adora patrulhar o jardim, rolar na terra e manter seu estilo “natural”, mesmo com os cuidados da equipe que usam toalhas umedecidas e xampu a seco.

Branquinho está sempre impecável quando necessário. Ele possui gravata, coleira tricolor chilena para as Festas Pátrias e até credencial de funcionário. A dupla nacionalidade faz dele um verdadeiro símbolo da amizade entre Brasil e Chile, e sua presença nas dependências da embaixada une culturas de forma simbólica e divertida.

A popularidade de Branquinho não ficou apenas nas redes sociais. Ele foi destaque em veículos como Radio Biobío, Meganoticias, The Clinic e CNN Chile. A embaixada aproveitou para esclarecer que, apesar de ser um gato sênior, ele possui todos os exames em dia, leva uma vida saudável e é extremamente carismático.

“Branquinho está agradecido por seus comentários e o carinho que recebeu! É um gatinho que era de rua e agora tem uma rotina tranquila e bem cuidada, sendo capaz de conquistar todos com seu jeito simpático e elegante”, publicou a representação diplomática.

Mais que um mascote

Hoje, Branquinho é mais do que um simples gato: é um símbolo de hospitalidade e alegria na Embaixada do Brasil no Chile. Sua rotina combina descanso, brincadeiras e a recepção calorosa de visitantes, sempre com seu estilo próprio.

“Assim como Branquinho une com carinho duas culturas, na Embaixada do Brasil no Chile seguimos trabalhando todos os dias para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre nossos países”, concluiu a equipe da embaixada.

Como cuidar de gatinhos idosos?

  • Ofereça ração formulada para gatos seniores, com nutrientes que ajudam a manter músculos e ossos saudáveis;
  • Evite excesso de gordura; prefira alimentos de fácil digestão;
  • Água fresca deve estar sempre disponível; gatos idosos tendem a se desidratar com mais facilidade;
  • Leve a consultas no veterinário a cada 6 meses para monitorar saúde geral;
  • Realize exames de sangue, urina e pressão arterial para prevenir doenças comuns em gatos idosos;
  • Mantenha vacinas e vermifugação em dia, conforme orientação do veterinário;
  • Estimule movimentos leves com brinquedos e arranhadores para evitar obesidade e manter articulações saudáveis;
  • Evite exercícios excessivos que possam sobrecarregar articulações frágeis;
  • Escove os pelos regularmente; gatos idosos têm dificuldade em se limpar sozinhos;
  • Verifique dentes, ouvidos e olhos, pois problemas podem surgir com a idade;
  • Banhos devem ser raros e apenas quando necessários;
  • Coloque camas ou mantas macias em locais quentinhos e tranquilos;
  • Facilite o acesso a comida, água e caixa de areia para gatos com mobilidade reduzida;
  • Evite escadas ou locais altos que possam causar acidentes;
  • Prefira caixas com bordas baixas para facilitar o acesso;
  • Limpeza diária para evitar infecções urinárias, comuns em gatos idosos;
  • Observe mudanças de comportamento, apetite, urina, fezes ou peso;
  • Qualquer alteração pode indicar problemas como doenças renais, artrite ou diabetes;
  • Gatos idosos gostam de atenção, mas respeite seu ritmo;
  • Evite movimentos bruscos; mantenha rotina estável para reduzir estresse;
  • Alguns gatos idosos se beneficiam de suplementos para articulações ou digestão;
  • Sempre consulte o veterinário antes de administrar qualquer suplemento ou medicamento.

overflay