Branquinho: o gatinho bilíngue conquista a Embaixada do Brasil no Chile

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gatinho de 10 anos e meio está roubando a cena nas redes sociais do Chile: Branquinho Errázuriz, felino adotado pela Embaixada do Brasil em Santiago. Com dupla nacionalidade, brasileira e chilena, bilíngue e até com crachá de funcionário, Branquinho rapidamente se tornou uma celebridade felina entre diplomatas e internautas.

¡Feliz Día Internacional del Gato a nuestro querido Branquinho de la Embajada! ????????????? pic.twitter.com/SrjNc3oSwK — Embajada de Brasil en Chile ???????????????? (@EmbBrasilChile) August 8, 2025

O sucesso de Branquinho começou em agosto, quando a Embaixada fez uma publicação homenageando o dia do gato. No começo de setembro, o perfil oficial publicou uma foto do felino usando uma coleira com as cores da bandeira chilena, acompanhada da legenda: “Nosso recepcionista na embaixada já está se preparando para as Fiestas Pátrias do Chile”.

Agradecemos el cariño que le han mandado a nuestro querido funcionario Branquinho Errázuriz. ???????????? https://t.co/MsMwiAgfpD — Embajada de Brasil en Chile ???????????????? (@EmbBrasilChile) September 10, 2025

As comemorações da independência chilena acontecem nos dias 18 e 19 de setembro, e o felino se tornou o protagonista inesperado da preparação das festividades. O post viralizou rapidamente, chamando atenção da mídia local e de milhares de internautas.

De gato de rua a funcionário ilustre

Antes de se tornar a estrela da embaixada, Branquinho era um gato de rua. Ele foi adotado pelos diplomatas e funcionários da representação brasileira, que fica localizada no histórico Palácio Errázuriz — daí o sobrenome do felino.

???? Nuestro querido funcionario felino de la Embajada de Brasil en Chile, Branquinho Errázuriz, ha conquistado las redes sociales y los corazones de muchos, luego de que sus fotos e historia fueran publicadas por medios como Radio Biobío, Meganoticias, The Clinic y CNN Chile. Pero… pic.twitter.com/LBktAxMx4A — Embajada de Brasil en Chile ???????????????? (@EmbBrasilChile) September 12, 2025

“Branquinho leva uma vida saudável e tranquila: é um gato sênior, castrado, vacinado e com consultas regulares ao veterinário. Come ração premium, recebe petiscos e entende espanhol e português, conquistando a todos nos dois idiomas. Sua rotina diária inclui acordar cedo, comer, brincar, tirar a siesta e terminar o dia recebendo visitantes na recepção da embaixada”, detalhou a equipe da embaixada.

Além de receber visitantes, Branquinho também cumpre o papel de vigilante do palácio. Ele adora patrulhar o jardim, rolar na terra e manter seu estilo “natural”, mesmo com os cuidados da equipe que usam toalhas umedecidas e xampu a seco.

Branquinho está sempre impecável quando necessário. Ele possui gravata, coleira tricolor chilena para as Festas Pátrias e até credencial de funcionário. A dupla nacionalidade faz dele um verdadeiro símbolo da amizade entre Brasil e Chile, e sua presença nas dependências da embaixada une culturas de forma simbólica e divertida.

A popularidade de Branquinho não ficou apenas nas redes sociais. Ele foi destaque em veículos como Radio Biobío, Meganoticias, The Clinic e CNN Chile. A embaixada aproveitou para esclarecer que, apesar de ser um gato sênior, ele possui todos os exames em dia, leva uma vida saudável e é extremamente carismático.

Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Gatinho viraliza na web com looks fashionistas TikTok / cococat61 Voltar Próximo

“Branquinho está agradecido por seus comentários e o carinho que recebeu! É um gatinho que era de rua e agora tem uma rotina tranquila e bem cuidada, sendo capaz de conquistar todos com seu jeito simpático e elegante”, publicou a representação diplomática.

Mais que um mascote

Hoje, Branquinho é mais do que um simples gato: é um símbolo de hospitalidade e alegria na Embaixada do Brasil no Chile. Sua rotina combina descanso, brincadeiras e a recepção calorosa de visitantes, sempre com seu estilo próprio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Assim como Branquinho une com carinho duas culturas, na Embaixada do Brasil no Chile seguimos trabalhando todos os dias para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre nossos países”, concluiu a equipe da embaixada.

pic.twitter.com/Y31NOZcqBB — Embajada de Brasil en Chile ???????????????? (@EmbBrasilChile) September 12, 2025

Como cuidar de gatinhos idosos?