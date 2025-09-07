Homem de 93 anos e gato idoso viralizam com vídeos de rotina
Vínculo entre Walter Annett e Angus, animal que ele tem há mais de 10 anos, emociona milhares de pessoas
A rotina matinal de um viúvo de 93 anos e seu gato idoso - de pelo menos 17 anos - já foi vista por quase dois milhões de pessoas no TikTok. A responsável pelo sucesso é Sarah Annett, neta de Walter Annett, que mostrou o vínculo especial entre o avô e o gato Angus, que está na família há mais de uma década. A relação entre humano e felino é de afeto e amizade, mesmo que os dois já estejam com idade avançada.
@olive_and_odin how cute are my grandparents ???????? #catsoftiktok #catlover #grandparents ? Cool Kids (our sped up version) - Echosmith
Em entrevista à Newsweek, Sarah explicou que Angus inicialmente buscava tranquilidade após viver em uma casa movimentada e barulhenta com crianças pequenas. Aos poucos, o gato passou a visitar Walter com frequência até que os donos decidiram que seria melhor deixá-lo permanentemente com ele.
Mesmo após Walter se mudar para uma casa de repouso, Angus o acompanha todos os dias. Todas as manhãs, o idoso prepara o carrinho de passeio (uma espécie de andador) e o gato sobe para iniciar a caminhada.
@olive_and_odin Routine and companionship are vital for elderly wellbeing. Daily structure and animal bonds like the one between Poppy and Angus provide purpose, movement, and connection. As we age a loyal pet can be more than company… they become part of the reason we keep going. ?????? #HealthyAging #AnimalCompanions #elderly #catsoftiktok #oldcatsoftiktok ? original sound - Lyric Videos
“Todas as manhãs, meu vovô, de 93 anos, prepara o carrinho para o passeio diário com seu gato idoso, Angus…”, escreveu Sarah no TikTok. Antes de sair, eles sempre verificam o clima para decidir como caminhar.
Durante o passeio, a dupla é bem conhecida entre os moradores da vila de aposentados, parando para conversar com outros idosos. Após a caminhada, retornam juntos para o apartamento, completando uma rotina matinal.
“Rotina e companhia são vitais para o bem-estar dos idosos. A estrutura diária e os laços com animais proporcionam propósito, movimento e conexão. À medida que envelhecemos, um animal de estimação leal pode ser mais do que companhia... ele se torna parte da razão pela qual seguimos em frente”, destacou Sarah.
@olive_and_odin Didn’t expect this cat to change my poppy’s life ???????? #healingpets #retirementlove #catsoftiktok #animalsoftiktok ? nh?c n?n - Old Songs Old Memories
Nas redes sociais, a dupla conquistou o público. Muitos perfis se emocionaram com a demonstração de afeto e amizade. “Ai, meu coração. Os melhores amigos. Que bom que ele tem um amiguinho para lhe fazer companhia. Gostaria que mais lugares permitissem que idosos tivessem animais”, escreveu um perfil.
“Nunca vi nada tão fofo, tão feliz por poder ter um gato na clínica. Eles precisam tanto um do outro. Um bebê doce e um adorável amante dos animais”, disse outro. “É por isso que ele é tão vital aos 93 anos. Caminhadas e companhia. Como você é abençoada por tê-lo em sua vida”, comentou um terceiro para a neta.
@olive_and_odin I just wanted to share something that shows how my Poppy’s days may be difficult but they still carry meaning with his bestie ???? #grandparents #elderlypets #catsoftiktok #friendship @Ryman Healthcare Australia ? nh?c n?n - Old Songs Old Memories
Quais os benefícios de idosos conviverem com animais de estimação?
- Redução da solidão e aumento da companhia - A presença de um animal de estimação pode aliviar a sensação de solidão, proporcionando companhia constante e apoio emocional. Isso é especialmente importante para idosos que vivem sozinhos ou em instituições de cuidados;
- Melhoria da saúde mental e emocional - Interagir com animais de estimação pode reduzir os níveis de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, promovendo um estado geral de bem-estar. A relação com o pet pode aumentar a autoestima e proporcionar um senso de propósito;
- Estímulo à atividade física e mobilidade - Cuidar de um animal de estimação, como passear com um cachorro, incentiva a prática regular de exercícios físicos, o que pode melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a força muscular e a flexibilidade, além de ajudar a manter um peso saudável;
- Fortalecimento do sistema imunológico - A convivência com animais pode fortalecer o sistema imunológico dos idosos, tornando-os mais resistentes a doenças. A interação com pets pode reduzir a pressão arterial e diminuir níveis de irritação e ansiedade;
- Estimulação cognitiva - Cuidar das necessidades de um animal de estimação, como lembrar horários de alimentação e consultas veterinárias, estimula a função cognitiva dos idosos, ajudando a manter a mente ativa e alerta;
- Promoção de interação social - Passeios com animais de estimação podem facilitar interações sociais com outras pessoas, promovendo um senso de comunidade e reduzindo o isolamento social. Além disso, a presença de um pet pode servir como um ponto de partida para conversas e novas amizades;
- Sensação de segurança e proteção - Animais de estimação, especialmente cães, podem proporcionar uma sensação de segurança adicional aos idosos, alertando para a presença de estranhos ou situações incomuns, o que pode ser particularmente reconfortante para aqueles que vivem sozinhos;
- Responsabilidade e estrutura na rotina - A necessidade de cuidar de um animal de estimação pode ajudar os idosos a estabelecer uma rotina diária estruturada, promovendo um senso de responsabilidade e propósito, o que é benéfico para a saúde mental e emocional.