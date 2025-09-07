Homem de 93 anos e gato idoso viralizam com vídeos de rotina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rotina matinal de um viúvo de 93 anos e seu gato idoso - de pelo menos 17 anos - já foi vista por quase dois milhões de pessoas no TikTok. A responsável pelo sucesso é Sarah Annett, neta de Walter Annett, que mostrou o vínculo especial entre o avô e o gato Angus, que está na família há mais de uma década. A relação entre humano e felino é de afeto e amizade, mesmo que os dois já estejam com idade avançada.

Em entrevista à Newsweek, Sarah explicou que Angus inicialmente buscava tranquilidade após viver em uma casa movimentada e barulhenta com crianças pequenas. Aos poucos, o gato passou a visitar Walter com frequência até que os donos decidiram que seria melhor deixá-lo permanentemente com ele.

Mesmo após Walter se mudar para uma casa de repouso, Angus o acompanha todos os dias. Todas as manhãs, o idoso prepara o carrinho de passeio (uma espécie de andador) e o gato sobe para iniciar a caminhada.

“Todas as manhãs, meu vovô, de 93 anos, prepara o carrinho para o passeio diário com seu gato idoso, Angus…”, escreveu Sarah no TikTok. Antes de sair, eles sempre verificam o clima para decidir como caminhar.

Durante o passeio, a dupla é bem conhecida entre os moradores da vila de aposentados, parando para conversar com outros idosos. Após a caminhada, retornam juntos para o apartamento, completando uma rotina matinal.

“Rotina e companhia são vitais para o bem-estar dos idosos. A estrutura diária e os laços com animais proporcionam propósito, movimento e conexão. À medida que envelhecemos, um animal de estimação leal pode ser mais do que companhia... ele se torna parte da razão pela qual seguimos em frente”, destacou Sarah.

Nas redes sociais, a dupla conquistou o público. Muitos perfis se emocionaram com a demonstração de afeto e amizade. “Ai, meu coração. Os melhores amigos. Que bom que ele tem um amiguinho para lhe fazer companhia. Gostaria que mais lugares permitissem que idosos tivessem animais”, escreveu um perfil.

“Nunca vi nada tão fofo, tão feliz por poder ter um gato na clínica. Eles precisam tanto um do outro. Um bebê doce e um adorável amante dos animais”, disse outro. “É por isso que ele é tão vital aos 93 anos. Caminhadas e companhia. Como você é abençoada por tê-lo em sua vida”, comentou um terceiro para a neta.

Quais os benefícios de idosos conviverem com animais de estimação?