AMIZADE

Homem de 93 anos e gato idoso viralizam com vídeos de rotina

Vínculo entre Walter Annett e Angus, animal que ele tem há mais de 10 anos, emociona milhares de pessoas

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/09/2025 12:53

Walter e o gato Angus vivem juntos em uma casa de repouso
Walter e o gato Angus vivem juntos em uma casa de repouso crédito: TikTok / reprodução

A rotina matinal de um viúvo de 93 anos e seu gato idoso - de pelo menos 17 anos - já foi vista por quase dois milhões de pessoas no TikTok. A responsável pelo sucesso é Sarah Annett, neta de Walter Annett, que mostrou o vínculo especial entre o avô e o gato Angus, que está na família há mais de uma década. A relação entre humano e felino é de afeto e amizade, mesmo que os dois já estejam com idade avançada. 

@olive_and_odin how cute are my grandparents ???????? #catsoftiktok #catlover #grandparents ? Cool Kids (our sped up version) - Echosmith

Em entrevista à Newsweek, Sarah explicou que Angus inicialmente buscava tranquilidade após viver em uma casa movimentada e barulhenta com crianças pequenas. Aos poucos, o gato passou a visitar Walter com frequência até que os donos decidiram que seria melhor deixá-lo permanentemente com ele.

Leia Mais

Mesmo após Walter se mudar para uma casa de repouso, Angus o acompanha todos os dias. Todas as manhãs, o idoso prepara o carrinho de passeio (uma espécie de andador) e o gato sobe para iniciar a caminhada.

@olive_and_odin Routine and companionship are vital for elderly wellbeing. Daily structure and animal bonds like the one between Poppy and Angus provide purpose, movement, and connection. As we age a loyal pet can be more than company… they become part of the reason we keep going. ?????? #HealthyAging #AnimalCompanions #elderly #catsoftiktok #oldcatsoftiktok ? original sound - Lyric Videos

“Todas as manhãs, meu vovô, de 93 anos, prepara o carrinho para o passeio diário com seu gato idoso, Angus…”, escreveu Sarah no TikTok. Antes de sair, eles sempre verificam o clima para decidir como caminhar.

Durante o passeio, a dupla é bem conhecida entre os moradores da vila de aposentados, parando para conversar com outros idosos. Após a caminhada, retornam juntos para o apartamento, completando uma rotina matinal. 

Um episódio arrancou risadas de quem estava na Câmara Municipal de Votuporanga, em São Paulo, no dia 16 de junho. Um gato que circula pelo plenário e é considerado mascote pelos vereadores interrompeu uma sessão ao esbarrar com o rabo no microfone.-Reprodução de vídeo
O presidente da Câmara, Daniel David, que estava na mesa, também riu. O gato se chama Lelo e passou a viver na Câmara depois que sua tutora, que morava na vizinhança, se mudou. Ele ganhou o apelido de "vereador".-Reprodução de vídeo
Lelo não tem raça definida. Ele é um macho de 4 meses, com pelagem curta, que é castrado e pesa sete quilos. Ele usa um microchip para que possa ser rastreado e virou um xodó nos gabinetes dos parlamentares e no plenário.-Reprodução de vídeo
Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões, representando um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos.-Pexels pixabay
Esse crescimento é atribuído a fatores como a independência dos gatos, facilidade de cuidados e menor necessidade de espaço, características que os tornam ideais para famílias com rotinas agitadas e residências menores.-divulgação VetQuality Veterinária
Além disso, a demanda por produtos especializados para felinos, como arranhadores, brinquedos e locais elevados, também aumentou, visando garantir o bem-estar desses animais. -StockSnap pixabay
O IPB destaca que a popularidade dos gatos está diretamente ligada às mudanças no estilo de vida dos brasileiros, que buscam animais de estimação que se adaptem melhor às suas rotinas e espaços disponíveis. Veja algumas raças lindas e dóceis.-Irina pixabay
Ragdoll - Raça desenvolvida nos EUA nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. -Simone JOhnson wiki commons
Persa - OriginÃ¡ria do IrÃ£ (antiga PÃ©rsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que nÃ£o incomoda. HÃ¡ mais de 100 combinaÃ§Ãµes de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. -Lucas Setin wiki commons
Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. -odin_aka_zero-one - O wiki commons
Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. -Heikki Siltala wiki commons
Maine Coon - Originário do estado do Maine (EUA), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. -pixabay
Siamês - Raça oriental, originária do Sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. -Meekahoo - wiki commons
Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17. Tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. -UrieldaCosta wiki commons
Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos, devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. -George Balatsos wiki commons
Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos.-pixabay
Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. -Dave Scelfo wiki commons
Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. -grapheum.de - wiki commons
Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. -dominio público
Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. -domínio público
SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. -Divulgação Petlove
Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. -Shanon pixabay
Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir. Eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volta pra dentro de casa. -Ilona Ilyés pixabay
Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. - bichvn por Pixabay
Não dê leite ao gato. Isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. - Florian Bollmann por Pixabay
Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. - rihaij por Pixabay
Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. -divulgação shopee
Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. -divulgação racoesreis.com
Os gatos cuidam sozinhos da própria higiene, mas o aconselhável é dar banho neles a cada 30 dias. Dependendo do ambiente e da pelagem do animal, pode até esperar 60 dias. -C.Meyer pixabay
“Rotina e companhia são vitais para o bem-estar dos idosos. A estrutura diária e os laços com animais proporcionam propósito, movimento e conexão. À medida que envelhecemos, um animal de estimação leal pode ser mais do que companhia... ele se torna parte da razão pela qual seguimos em frente”, destacou Sarah.

@olive_and_odin Didn’t expect this cat to change my poppy’s life ???????? #healingpets #retirementlove #catsoftiktok #animalsoftiktok ? nh?c n?n - Old Songs Old Memories

Nas redes sociais, a dupla conquistou o público. Muitos perfis se emocionaram com a demonstração de afeto e amizade. “Ai, meu coração. Os melhores amigos. Que bom que ele tem um amiguinho para lhe fazer companhia. Gostaria que mais lugares permitissem que idosos tivessem animais”, escreveu um perfil.

“Nunca vi nada tão fofo, tão feliz por poder ter um gato na clínica. Eles precisam tanto um do outro. Um bebê doce e um adorável amante dos animais”, disse outro. “É por isso que ele é tão vital aos 93 anos. Caminhadas e companhia. Como você é abençoada por tê-lo em sua vida”, comentou um terceiro para a neta. 

@olive_and_odin I just wanted to share something that shows how my Poppy’s days may be difficult but they still carry meaning with his bestie ???? #grandparents #elderlypets #catsoftiktok #friendship @Ryman Healthcare Australia ? nh?c n?n - Old Songs Old Memories

Quais os benefícios de idosos conviverem com animais de estimação?

  • Redução da solidão e aumento da companhia - A presença de um animal de estimação pode aliviar a sensação de solidão, proporcionando companhia constante e apoio emocional. Isso é especialmente importante para idosos que vivem sozinhos ou em instituições de cuidados;
  • Melhoria da saúde mental e emocional - Interagir com animais de estimação pode reduzir os níveis de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, promovendo um estado geral de bem-estar. A relação com o pet pode aumentar a autoestima e proporcionar um senso de propósito;
  • Estímulo à atividade física e mobilidade - Cuidar de um animal de estimação, como passear com um cachorro, incentiva a prática regular de exercícios físicos, o que pode melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a força muscular e a flexibilidade, além de ajudar a manter um peso saudável;
  • Fortalecimento do sistema imunológico - A convivência com animais pode fortalecer o sistema imunológico dos idosos, tornando-os mais resistentes a doenças. A interação com pets pode reduzir a pressão arterial e diminuir níveis de irritação e ansiedade;
  • Estimulação cognitiva - Cuidar das necessidades de um animal de estimação, como lembrar horários de alimentação e consultas veterinárias, estimula a função cognitiva dos idosos, ajudando a manter a mente ativa e alerta;
  • Promoção de interação social -  Passeios com animais de estimação podem facilitar interações sociais com outras pessoas, promovendo um senso de comunidade e reduzindo o isolamento social. Além disso, a presença de um pet pode servir como um ponto de partida para conversas e novas amizades;
  • Sensação de segurança e proteção -  Animais de estimação, especialmente cães, podem proporcionar uma sensação de segurança adicional aos idosos, alertando para a presença de estranhos ou situações incomuns, o que pode ser particularmente reconfortante para aqueles que vivem sozinhos;
  • Responsabilidade e estrutura na rotina - A necessidade de cuidar de um animal de estimação pode ajudar os idosos a estabelecer uma rotina diária estruturada, promovendo um senso de responsabilidade e propósito, o que é benéfico para a saúde mental e emocional.

