Atenção: gatos podem pular de repente! Placas fofas no Japão viralizam

Placas de trânsito que apareceram nas ruas do Japão viralizaram nas redes sociais. Isso porque a sinalização alerta motoristas e pedestres sobre gatos que podem pular de repente na pista.

A mensagem curiosa — muitas vezes acompanhada de desenhos fofos — não é algo oficial. Ela surgiu em áreas com grande concentração de felinos que circulam livremente por ruas, muros e becos. Nessas localidades, conhecidas pelo carinho e respeito com os animais, o aviso se tornou um gesto de cuidado e convivência harmoniosa.

As placas trazem dizeres como “Cuidado com os gatos que saem correndo” ou “Atenção: gatos podem pular de repente”. Elas têm como objetivo evitar acidentes e incentivar motoristas a reduzir a velocidade em áreas onde os bichanos costumam aparecer.

Em alguns bairros, moradores se uniram para instalar as placas por conta própria, transformando o alerta em um símbolo de comunidade. Além de úteis, as placas são um charme à parte — muitas delas pintadas com traços delicados e personagens de gatos sorridentes.

Os locais viraram pontos turísticos, rendendo até dicas nas redes sociais de como ver as placas ao vivo. E, claro, conseguir fazer uma amizade felina.

Uma das placas mais conhecidas fica na província de Kochi, no sul do Japão, na fronteira entre as cidades de Ino e Susaki. A região, cercada por rios e montanhas, também abriga um pequeno santuário dedicado aos gatos, atraindo turistas e amantes dos felinos de todo o país.

No Japão, os gatos são considerados símbolos de sorte e prosperidade — uma crença que aparece em diversos elementos do cotidiano, desde os famosos maneki-neko (os gatos que acenam) até templos dedicados aos bichanos.

Placas de gatos pelo mundo

Iniciativas semelhantes já foram registrados em outros países. Na Turquia, onde os gatos são igualmente amados e respeitados, é possível encontrar placas com alertas parecidos em bairros que abrigam colônias felinas.

Em Taiwan e no Vietnã, há sinalizações rodoviárias com desenhos de gatos, cachorros e outros animais locais — uma forma bem-humorada de lembrar que os humanos não são os únicos usuários das vias.