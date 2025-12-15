Homem que fez companheira desmaiar ao espancá-la em MG é preso em Portugal

A Polícia Federal (PF) informou que um homem, de 27 anos, procurado pela Justiça mineira por violência doméstica, foi preso em Portugal e extraditado nesta segunda-feira (15/12).

Segundo a PF, em janeiro de 2022, na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o casal, que tem um filho pequeno, teve uma discussão, o que levou a mulher a deixar o imóvel.

Quando ela voltou no dia seguinte para amamentar a criança, o homem reagiu com violência, puxando seus cabelos, apertando seu pescoço e tentando estrangulá-la. A vítima desmaiou após as agressões.

O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins escoltado por policiais federais. "Após a realização de exame de corpo de delito, ele será encaminhado ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça", declarou a assessoria da PF no fim desta tarde.

