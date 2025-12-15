Homem acusado de estupro de vulnerável é preso em Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal prendeu, nesse domingo (14/12), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 37 anos que estava foragido da Justiça mineira pelo crime de estupro de vulnerável, cometido no Serro, Centro-Norte de Minas Gerais.

O homem, natural do Serro, cometeu o crime em 2012, quando manteve relação sexual com uma adolescente, que à época tinha 13 anos, portanto hoje tem 25.

No momento de sua prisão, o homem desembarcava de um voo charter que transportava brasileiros deportados dos Estados Unidos O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Única da Comarca de Serro (TJMG), e tinha, também, um pedido de prisão na difusão vermelha emitida pela Interpol.

O homem foi levado para exame de corpo de delito, e, em seguida, foi levado ao sistema penitenciário.



