Preso homem de 58 anos acusado de estuprar adolescente de 13

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 58 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (11/12), em Contagem, na Grande BH, acusado de estuprar um adolescente de 13 anos e armazenar material pornográfico infantil. A investigação se arrasta desde junho, quando a vítima, com Transtorno de Espectro Autista (TEA), foi levada da Rodoviária de Belo Horizonte, no Centro da capital, para um estabelecimento comercial, também na Região Central da cidade, onde teria sido abusado.

O suspeito, segundo a delegada Marina Prado, da Delegacia Especializada de Proteção da Criança e ao Adolescente Centro-Sul (DEPCA), já havia sido preso em junho deste ano, quando cercou a vítima, que desembarcou na rodoviária de BH. O homem levou o adolescente de carro até o estabelecimento comercial onde trabalha e lá teria cometido o abuso.

Segundo a delegada, apesar de o homem não ter tido a prisão ratificada pela Justiça, voltando à liberdade, a Polícia Civil seguiu investigando. “Descobrimos que ele vivia numa residência familiar, onde havia crianças. Era muito arriscado que ele permanecesse livre, ainda mais porque a família o protegia”, afirma.

A denúncia chegou à Polícia Civil, diz a delegada, por meio da Polícia Militar, que atendeu a um chamado, feito pela rodoviária, de que havia um adolescente perambulando pelo local, dando demonstrações de ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quando os policiais militares chegaram ao estabelecimento comercial, por volta de 0h30, do dia 22 de junho, sete minutos depois do chamado, o adolescente já havia desaparecido. As câmeras de segurança da rodoviária revelaram que o adolescente havia entrado em um Citroën junto com o suspeito. Às 4h15, o veículo retornou ao terminal rodoviário, onde o menino desembarcou.

Os policiais foram, então, ao encontro do menor. Havia um boletim de desaparecimento do adolescente, registrado pela mãe dele. O menor vestia a mesma roupa com a qual havia sido visto pela última vez em Perdões, no Sul de Minas.

O adolescente foi levado ao Conselho Tutelar, onde os conselheiros recomendaram que ele fosse avaliado por um médico. O menor foi levado a um hospital pela PM e passou por exames. Em conversa com a assistente social, ainda no hospital, o menor contou por que aceitou o convite do homem para seguir com ele, afirmando que o suspeito disse "que era amigo de seus tios e que conhecia o seu pai, e que o levaria até a sua casa para ele carregar o celular".

Aos policiais, o homem afirmou que o menor o abordou e lhe pediu ajuda para comprar um lanche, pois estava com fome e negou ter tido qualquer contato físico com o adolescente. O veículo de propriedade do homem foi apreendido.

Investigações

A delegada Marina Prado diz que, ao efetuar a prisão do suspeito, a Polícia Civil obteve mais provas. “Encontramos muitas fotos e vídeos no celular do investigado. Essas fotos são maiores de idade, mas aparecem os rostos. Já os vídeos, que não foram feitos por ele, são de crianças e adolescentes”, afirma.

Ela ressalta que existem provas, por exemplo, da compra de material pornográfico, nudez de crianças. “Tudo foi adquirido por ele na internet. É um vasto material”, diz. A delegada esclarece que o caso ainda está em investigação para confirmar se há outras vítimas desse homem, que vai permanecer preso, no Ceresp Gameleira.

