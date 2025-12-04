Assine
FORAGIDO

Brasileiro procurado por abuso sexual de criança é extraditado de Portugal

Homem estava na lista de difusão vermelha da Interpol e desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, nesta quinta-feira (4/12)

Estado de Minas
Estado de Minas
04/12/2025 20:21

Polícia Federal acompanhou a extradição do homem de 38 anos, acusado de abusar de uma criança, de 7. Crime teria sido cometido em Santa Luzia, na Grande BH crédito: Divulgação/PF

Um brasileiro de 28 anos, procurado pela Justiça de Minas Gerais por crimes de violência sexual contra uma criança de 7 anos, foi localizado e preso em território português pela Polícia Judiciária daquele país. Ele estava na lista de difusão vermelha da Interpol, com mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

O homem, que é natural de Belo Horizonte, desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, também na Grande BH, nesta quinta-feira (4/12). Ele estava escoltado por policiais federais, que participaram do processo de extradição.

De acordo com as investigações, o então foragido teria abusado sexualmente da criança em pelo menos três ocasiões, entre fevereiro e agosto de 2019. Os crimes foram cometidos em Santa Luzia, onde o homem vivia com a mãe da vítima. Eles mantinham um relacionamento estável e dividiam a mesma casa.

Ainda segundo as investigações, o suspeito teria se aproveitado da ausência da companheira e cometido os abusos enquanto ela trabalhava. Depois da denúncia dos crimes, o homem fugiu do país e permaneceu foragido até ser localizado em Portugal. 

Após a realização de exame de corpo de delito, o homem será encaminhado ao sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça.

