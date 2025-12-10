MG: homens que compartilham imagens de abusos de crianças são alvos da PF
Segundo a Polícia Federal, há indícios de que um dos envolvidos tenha gravado conteúdos com menores de idade. Mandados de busca foram cumpridos em Barbacena
A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10/12), dois mandados de busca e apreensão em Barbacena, na região Central de Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas no âmbito de uma investigação que apura a aquisição, o compartilhamento e a produção de arquivos contendo cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Segundo as apurações, um dos alvos mantinha, em redes de compartilhamento P2P — tecnologia que permite a troca direta de arquivos entre computadores — fotos e vídeos com conteúdo ilegal. Já o segundo investigado armazenava materiais em nuvem, incluindo arquivos com indícios de produção própria. De acordo com a PF, ele realizava chamadas de vídeo com menores de idade para produzir parte das imagens.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento. Todo o material será submetido à perícia da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.
A corporação também reforçou o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes. Conversas abertas sobre os riscos do ambiente virtual, orientação quanto ao uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além do monitoramento das atividades online, são medidas consideradas essenciais de proteção.
A PF destaca ainda que mudanças bruscas de comportamento — como isolamento, alterações de humor ou segredo em relação ao uso do celular e do computador — podem indicar situações de risco. Crianças e adolescentes devem ser orientados sobre como agir diante de contatos inadequados e incentivados a buscar ajuda sempre que necessário.
Embora o termo “pornografia infantil” ainda conste na legislação brasileira — conforme o artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente —, autoridades e organismos internacionais têm adotado expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual infantojuvenil”, por evidenciarem melhor a gravidade e o caráter violento desses crimes.
