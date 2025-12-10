Assine
ESTUPROS GRAVADOS

MG: homens que compartilham imagens de abusos de crianças são alvos da PF

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que um dos envolvidos tenha gravado conteúdos com menores de idade. Mandados de busca foram cumpridos em Barbacena

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
10/12/2025 21:30

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10/12), dois mandados de busca e apreensão em Barbacena, na região Central de Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas no âmbito de uma investigação que apura a aquisição, o compartilhamento e a produção de arquivos contendo cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Segundo as apurações, um dos alvos mantinha, em redes de compartilhamento P2P — tecnologia que permite a troca direta de arquivos entre computadores — fotos e vídeos com conteúdo ilegal. Já o segundo investigado armazenava materiais em nuvem, incluindo arquivos com indícios de produção própria. De acordo com a PF, ele realizava chamadas de vídeo com menores de idade para produzir parte das imagens.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento. Todo o material será submetido à perícia da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.

A corporação também reforçou o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes. Conversas abertas sobre os riscos do ambiente virtual, orientação quanto ao uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além do monitoramento das atividades online, são medidas consideradas essenciais de proteção.

A PF destaca ainda que mudanças bruscas de comportamento — como isolamento, alterações de humor ou segredo em relação ao uso do celular e do computador — podem indicar situações de risco. Crianças e adolescentes devem ser orientados sobre como agir diante de contatos inadequados e incentivados a buscar ajuda sempre que necessário.

Embora o termo “pornografia infantil” ainda conste na legislação brasileira — conforme o artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente —, autoridades e organismos internacionais têm adotado expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual infantojuvenil”, por evidenciarem melhor a gravidade e o caráter violento desses crimes.

