Grande BH: preso suspeito de abusar de crianças em van escolar
Após as denúncias dos parentes das vítimas, o homem começava a perseguir os familiares para que retirassem as queixas contra ele
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na última quarta-feira (3/12), um homem de 29 anos suspeito de abusar sexualmente de pelo menos seis meninas em Vespasiano, na Grande BH. As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do Município (Deam). O inquérito por estupro de vulnerável foi instaurado em 29 de outubro, após denúncia do pai de uma das vítimas. As meninas têm entre 11 e 15 anos.
De acordo com a delegada da Deam, Nicole Perim, ele chamava as crianças para sentar na parte da frente da van e passava as mãos nas partes íntimas delas, além de pedir para que elas passassem as mãos no órgão genital dele.
A partir dos levantamentos feitos pela corporação, a equipe localizou uma mulher que teria sido abusada sexualmente pelo suspeito quando tinha 11 anos. Os policiais identificaram também uma parente dele que relatou ter sofrido abusos com 12 anos.
A delegada destacou que o homem, assim que tomava conhecimento das denúncias, começava a perseguir e subornar os familiares para que retirassem as queixas contra ele. “Depois que os pais tomavam conhecimento dos fatos e denunciavam, ele registrava uma ocorrência por calúnia contra os responsáveis. Ele chegou a telefonar para um pai de uma das vítimas, se passando por um advogado e propondo um acordo financeiro para que ele retirasse a queixa”, afirma Nicole Perim.
A delegada ainda indicou a existência de diversos relatos sobre possíveis abusos cometidos pelo suspeito no município. “A história sobre o autor corre há muitos anos na cidade. Aquela teoria, sobre aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita, por ser líder de casais na igreja, vem de uma família tradicional, é casado, isso faz com que as pessoas tenham receio de denunciar”, finaliza Perim.
O rapaz está preso preventivamente, à disposição da Justiça. Ele nega todas as acusações.
O que fazer?
Caso saiba de qualquer caso de abuso contra crianças e adolescentes, disque 100.