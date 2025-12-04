Assine
CRIME

Grande BH: preso suspeito de abusar de crianças em van escolar

Após as denúncias dos parentes das vítimas, o homem começava a perseguir os familiares para que retirassem as queixas contra ele

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
04/12/2025 19:35 - atualizado em 04/12/2025 19:35

Coletiva dos agentes da PCMG sobre as investigações do caso de abuso sexual cometido pelo motorista de van escolar em Vespasiano
Coletiva dos agentes da PCMG sobre as investigação do caso de abuso sexual cometido pelo motorista de van escolar em Vespasiano crédito: PCMG / Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na última quarta-feira (3/12), um homem de 29 anos suspeito de abusar sexualmente de pelo menos seis meninas em Vespasiano, na Grande BH. As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do Município (Deam). O inquérito por estupro de vulnerável foi instaurado em 29 de outubro, após denúncia do pai de uma das vítimas. As meninas têm entre 11 e 15 anos.

De acordo com a delegada da Deam, Nicole Perim, ele chamava as crianças para sentar na parte da frente da van e passava as mãos nas partes íntimas delas, além de pedir para que elas passassem as mãos no órgão genital dele.

A partir dos levantamentos feitos pela corporação, a equipe localizou uma mulher que teria sido abusada sexualmente pelo suspeito quando tinha 11 anos. Os policiais identificaram também uma parente dele que relatou ter sofrido abusos com 12 anos.

A delegada destacou que o homem, assim que tomava conhecimento das denúncias, começava a perseguir e subornar os familiares para que retirassem as queixas contra ele. “Depois que os pais tomavam conhecimento dos fatos e denunciavam, ele registrava uma ocorrência por calúnia contra os responsáveis. Ele chegou a telefonar para um pai de uma das vítimas, se passando por um advogado e propondo um acordo financeiro para que ele retirasse a queixa”, afirma Nicole Perim.

A delegada ainda indicou a existência de diversos relatos sobre possíveis abusos cometidos pelo suspeito no município. “A história sobre o autor corre há muitos anos na cidade. Aquela teoria, sobre aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita, por ser líder de casais na igreja, vem de uma família tradicional, é casado, isso faz com que as pessoas tenham receio de denunciar”, finaliza Perim.

O rapaz está preso preventivamente, à disposição da Justiça. Ele nega todas as acusações.

O que fazer?

Caso saiba de qualquer caso de abuso contra crianças e adolescentes, disque 100.

