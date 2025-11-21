Pastor é preso por estuprar enteadas; abusos ocorreram por 10 anos

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande prendeu nesta quinta-feira (20) um pastor suspeito de abusar sexualmente de suas duas enteadas ao longo de dez anos. O homem foi localizado e preso em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, as vítimas são irmãs gêmeas e têm atualmente 15 anos. Uma delas relatou à mãe que os abusos ocorriam quando a companheira do suspeito não estava em casa. A partir do depoimento, a polícia aprofundou as apurações e confirmou outros episódios atribuídos ao mesmo homem.

O que a investigação apurou sobre outros casos?

De acordo com os agentes, além das duas adolescentes, o suspeito já havia sido citado em denúncias envolvendo outros três episódios de violência sexual. Entre as vítimas apontadas estão a própria neta e a sobrinha de uma ex-companheira.

A Polícia Civil informou que o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça com base no crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi encaminhado para a unidade policial responsável pelo caso, onde permanece à disposição da Justiça.

