Assine
overlay
Início Nacional
COM FÉ NO DINHEIRO

Promessa de cura e milagre: pastor famoso é investigado por lucrar milhões com orações pagas

De acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público, o esquema movimentou pelo menos R$ 3 milhões

Publicidade
Carregando...
LA
Lucas Araújo
LA
Lucas Araújo
Repórter
24/09/2025 11:31

compartilhe

Siga no
x
Promessa de cura e milagre: pastor famoso é investigado por lucrar milhões com orações pagas
Promessa de cura e milagre: pastor famoso é investigado por lucrar milhões com orações pagas crédito: Tupi

O pastor Luiz Henrique dos Santos Ferreira, o "Profeta Henrique Santini", conhecido nas redes sociais por divulgar promessas de milagres a seguidores, está sendo alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. Ele é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, estelionato, charlatanismo e associação criminosa.

Investigações apontam que ele construiu escritórios de telemarketing nas cidades de Niterói (RJ) e São Gonçalo (RJ). O objetivo, segundo a polícia, era arrecadar dinheiro de fiéis por meio de ligações telefônicas.

De acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público, o esquema movimentou R$ 3,3 milhões.

Ao todo, o MPRJ denunciou 23 pessoas envolvidas no "call center espiritual". Elas responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa, charlatanismo, falsa identidade, crime contra a economia popular, curandeirismo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Como funcionava o esquema?

Leia Mais

Cerca de 70 atendentes foram contratados por meio de anúncios em plataforma on-line de vendas. Os selecionados eram orientados a se passarem pelo líder religioso durante atendimentos via WhatsApp.

Durante as conversas com as vítimas, os atendentes simulavam ser o pastor, usando áudios previamente gravados com promessas de curas e milagres, que seriam dadas aos fiéis mediante o pagamento via pix.

Os valores cobrados variavam entre R$ 1,5 e R$ 20 mil, conforme o "tipo de oração" oferecida. O grupo utilizava de uma rede de contas bancárias registradas em nome de terceiros, dificultando o rastreamento das movimentações financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os atendentes recebiam comissões de acordo com o quanto arrecadavam por semana e tinham que cumprir metas bem rígidas. Quem não atingia o mínimo exigido era demitido.

A investigação

A investigação começou em fevereiro deste ano, quando a polícia descobriu um call center com 42 pessoas atendendo online. No local, foram apreendidos 52 celulares, 6 notebooks e 149 chips de celular pré-pagos. A análise desse material mostrou que o grupo agia de forma organizada e já tinha feito milhares de vítimas em todo o Brasil.

Tópicos relacionados:

pastor policia-civil religiao rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay