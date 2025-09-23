Assine
FIM DO MUNDO?

Pastor diz que o mundo vai acabar hoje (23/9)

Religioso sul-africano afirma ter tido uma visão para o "juízo final"

Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
23/09/2025 08:57

Em mais uma das recentes previsões que afirmam que o mundo está prestes a acabar, uma teoria da conspiração circula no TikTok e no X, apontando que nesta terça-feira (23/9) seria a data do "arrebatamento" ou "juízo final", comum entre os círculos cristãos . A previsão se espalhou após declarações do pastor sul-africano Joshua Mhakela, que afirmou ter recebido em sonho a revelação de que Jesus retornaria neste dia para levar os fiéis ao céu, deixando os descrentes para trás em meio ao caos. 

Em entrevista ao canal CENTTWINZ TV, no YouTube, Mhlakela declarou ter visto Jesus “sentado em seu trono”, anunciando que retornaria entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025. O pastor também relatou visões de “seres poderosos” perseguindo os que ficassem na Terra. As falas, no entanto, carecem de qualquer evidência concreta e se somam a uma longa lista de previsões falhas sobre o fim dos tempos.

O "arrebatamento" é um termo cristão que significa o momento em que os seguidores de Jesus Cristo serão levados para o céu. Essa palavra é mencionada algumas vezes na Bíblia, entre elas em 1 Tessalonicenses 4:17: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor".

Uma pesquisa internacional indica que 61% dos líderes religiosos desse segmento acreditam no fenômeno. Apesar disso, trata-se de uma ideia relativamente recente na tradição cristã, surgida apenas no século 19, e que não é aceita por grande parte das denominações.

