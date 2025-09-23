Pastor diz que o mundo vai acabar hoje (23/9)

Em mais uma das recentes previsões que afirmam que o mundo está prestes a acabar, uma teoria da conspiração circula no TikTok e no X, apontando que nesta terça-feira (23/9) seria a data do "arrebatamento" ou "juízo final", comum entre os círculos cristãos . A previsão se espalhou após declarações do pastor sul-africano Joshua Mhakela, que afirmou ter recebido em sonho a revelação de que Jesus retornaria neste dia para levar os fiéis ao céu, deixando os descrentes para trás em meio ao caos.

Lol as a true Christian, why would you believe this heresy?



Read your bible, Joshua Mhlakela is a phoney.pic.twitter.com/W48xBr1VDj — Mogul ???? (@therealmogul) September 23, 2025

Em entrevista ao canal CENTTWINZ TV, no YouTube, Mhlakela declarou ter visto Jesus “sentado em seu trono”, anunciando que retornaria entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025. O pastor também relatou visões de “seres poderosos” perseguindo os que ficassem na Terra. As falas, no entanto, carecem de qualquer evidência concreta e se somam a uma longa lista de previsões falhas sobre o fim dos tempos.

O "arrebatamento" é um termo cristão que significa o momento em que os seguidores de Jesus Cristo serão levados para o céu. Essa palavra é mencionada algumas vezes na Bíblia, entre elas em 1 Tessalonicenses 4:17: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor".

Uma pesquisa internacional indica que 61% dos líderes religiosos desse segmento acreditam no fenômeno. Apesar disso, trata-se de uma ideia relativamente recente na tradição cristã, surgida apenas no século 19, e que não é aceita por grande parte das denominações.