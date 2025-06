Copo com água alimenta teoria da conspiração sobre estação espacial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Teorias da conspiração que questionam a veracidade dos avanços espaciais não são novidade. Mas, agora, um copo de água na Estação Espacial Tiangong, da China, se tornou o principal questionamento de alguns internautas, em sua maioria norte-americanos. Em um vídeo, aparece o recipiente com a bebida sobre uma mesa, sem ser tocado. O detalhe foi o suficiente para que os teóricos da conspiração afirmassem que o copo parecia estar "totalmente sujeito à gravidade".

As suspeitas dos usuários das redes sociais decorrem do fato de que vídeos do espaço normalmente mostram água flutuando livremente em esferas, em vez de dentro de recipientes. Isso levou muitas pessoas a presumir que a água não poderia permanecer dentro de um recipiente aberto fora da força gravitacional da Terra.

"Pode me chamar de louco, mas se eu estivesse orbitando a Terra a 28.000 km/h em Gravidade Zero, cercado por computadores complexos... provavelmente não arriscaria um copo d'água descoberto sobre a mesa”, escreveu um perfil.

Para internautas, isso significava que o vídeo foi filmado na Terra, e não em órbita. "Aparentemente, eles não estão em gravidade zero, pois a água permanece no copo", escreveu uma pessoa.

20 de Julho é a data que marca a chegada do homem à Lua (em 1969). Dos três astronautas da Apollo 11, apenas um está vivo. Nascido em 20/01/1930, Buzz Aldrin fez 95 anos e é tão popular no imaginário coletivo que inspirou um personagem da animação. Divulgação NASA Buzz Lightyear, o astronauta de brinquedo da franquia "Toy Story" é uma homenagem a Aldrin. A animação faz tanto sucesso que o quinto filme deve estrear em 19/6/2025. O personagem é dublado por Tim Allen, ao lado do cowboy Woody (dublado por Tom Hanks). Divulgação Edwin Eugene Aldrin Jr, conhecido como Buzz Aldrin, fez parte da primeira missão que pousou na Lua. Mas, ao longo da história, outras naves tripuladas chegaram até lá. Domínio Público - Wikimédia Commons Buzz Aldrin faz parte do seleto grupo de 12 homens que já botaram os pés (ou melhor, as botas) na superfície lunar. Outros foram em missões, mas não chegaram a desembarcar. Youtube/ Revista ÉPOCA A famosa foto da pegada na Lua é da marca que ele deixou com sua bota. Uma imagem que correu o mundo e que até hoje faz parte do aprendizado sobre Astronomia. Divulgação NASA Nessa foto, Buzz Aldrin aparece diante da bandeira dos Estados Unidos, fincada na Lua. Na mesma missão estavam Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua, e MIchael Collins, que não saiu da nave. Nasa Domínio público Outro astronauta que já foi à Lua chamou atenção recentemente no Brasil porque veio participar da abertura do "parque da Nasa" em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É o americano Charles Duke. Instagram @cmduke16 Nascido em 3/10/1935, ele tornou-se o astronauta mais novo a colocar os pés na Lua. Foi em 21/4/1972, três anos depois de Buzz Aldrin. Na época, Charles tinha 36 anos. Divulgação NASA Em Balneário Camboriú, a Space Adventure - nome oficial da nova atração prestigiada por Charles Duke - começou a funcionar em março. Oferece experiências imersivas e um grande acervo da NASA, além de planetário. Divulgação Dos 12 astronautas que pisaram na Lua em missões bem sucedidas, apenas 4 estão vivos. Além de Aldrin e Duke, estão vivos David Scott e Harrison Schmitt. Veja os outros astronautas que estiveram no satélite natural da Terra. Divulgação/Nasa Neil Armstrong - Nascido em 05/08/1930. Armstrong entrou para a história como o primeiro homem a pisar na Lua. Formado pela Universidade de Purdue/Universidade do Sul da Califórnia, ele desceu na Lua em 21/7/1969. Morreu em 25/8/2012, aos 82 anos. Divulgação NASA Na hora do feito, Armstrong disse aquela que viria se tornar uma das frases mais famosas da história: “Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade”. Divulgação NASA A conquista da Lua foi na missão Apollo 11. O lançamento da nave foi no dia 20/7/1969. Esta foto mostra Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, posando para a divulgação da missão. Até hoje, ainda há quem não acredite na missão espacial até a Lua. Divulgação NASA O terceiro tripulante, Michael Collins, de 38 anos, ficou na nave. Não teve o gostinho de pisar no solo lunar, mas estava logo ali. Enquanto Collins cuidava dos controles da nave, Armstrong e Aldrin coletavam materiais. Ao todo, eles ficaram cerca de 21 horas e meia na Lua. DivulgÇão NASA Pete Conrad - Nascido em 15/3/1932. Formado pela Universidade de Princeton. Pisou na Lua em 19/11/1969. Morreu em 8/7/1999, aos 69 anos. Divulgação NASA Alan Bean - Nascido em 15/3/1932. Formado pela Universidade do Texas. Pisou na Lua em 19/11/1969. Morreu em 26/5/2018, aos 86 anos. Divulgação NASA Alan Shepard - Nascido em 18/11/1923. Formado pela Academia Naval dos EUA/Colégio de Guerra Naval. Pisou na Lua em 5/2/1971. Morreu em 21/7/1998, aos 74 anos. Divulgação NASA Edgar Mitchell - Nascido em 17/9/1930. Formado pela Universidade de Carnegie Mellon/Escola de Pós-Graduação Naval. Pisou na Lua em 5/2/1971. Morreu em 4/2/2016, aos 85 anos. Divulgação NASA David Scott - Nascido em 6/6/1932. Formado pela Universidade de Michigan/Academia Militar dos EUA. Pisou na Lua em 31/7/1971. Divulgação NASA Atualmente, David Scott está com 92 anos. Ele faz parte do Hall da Fama Espacial Internacional do Museu de História Espacial do Novo México e do Hall da Fama dos Astronautas dos Estados Unidos. Domínio Público - Wikimédia Commons James Irwin - Nascido em 17/3/1930. Formado pela Academia Militar dos EUA/Universidade de Michigan. Pisou na Lua em 31/7/1971. Morreu em 8/8/1991, aos 61 anos. Divulgação NASA John Young - Nascido em 24/9/1930. Formado pelo Instituto de Tecnologia da Georgia. Pisou na Lua em 21/4/1972. Morreu em 5/1/2018, aos 87 anos. Divulgação NASA Eugene Cernan - Nascido em 14/3/1934. Formado pela Universidade de Purdue/Escola de Pós-Graduação Naval. Pisou na Lua em 11/12/1972. Morreu em 16/1/2017, aos 82 anos. Divulgação NASA Harrison Schmitt - Nascido em 3/7/1935. Formado pela Caltech/ Universidade de Oslo/Universidade de Harvard. Pisou na Lua em 11/12/1972. Divulgação NASA Atualmente, Harrison Schmitt está com 89 anos. Ele chegou a atuar como político (senador no Novo México) e como consultor em geologia, espaço e políticas públicas. Mika Y - Flickr Voltar Próximo

Os boatos ganharam ainda mais força quando a IA do X, o Grok, deu respostas erradas aos questionamentos dos usuários. "Sim, a água flutuaria para fora de um copo em uma estação espacial devido à microgravidade”, respondeu a tecnologia.

Não há incoerências no vídeo

No entanto, especialistas destacam que o vídeo mostra exatamente o comportamento esperado de um copo com água em gravidade menor que a terrestre. “As moléculas de água gostam mais de grudar no vidro e também em outras moléculas de água do que de se dispersar no ar. Portanto, se não houver força externa, a água permanece em 'aglomerados' no ambiente sem gravidade e, neste caso, dentro do copo”, explicou Jordan Bimm, pesquisador de pós-doutorado e historiador espacial da Universidade de Chicago, disse à Associated Press.

A água é composta de átomos de hidrogênio ligeiramente positivos e átomos de oxigênio ligeiramente negativos, que se atraem como extremidades opostas de um ímã. Esse fenômeno cria uma tensão superficial muito forte. “Isso também ajuda a manter a forma estática e cria a ilusão de como a água agiria no solo", esclareceu o especialista.

Outro vídeo que serve como explicação foi feito por Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia, que demonstrou que é quase impossível beber a água direto do copo em órbita. Por isso, é que os astronautas usam sacos plásticos e canudos para se hidratar.

Além disso, os teóricos da conspiração ignoraram um detalhe importante: o copo com água na estação espacial foi colocado na mesa especialmente para uma gravação chamada "Aula em Tiangong" - um projeto no qual taikonautas chineses demonstram experimentos científicos para crianças na Terra.

No vídeo completo, é possível ver que o copo fazia parte de uma demonstração sobre como a “flutuabilidade” funciona de forma diferente no espaço, suspendendo uma bola de pingue-pongue na água. Além disso, em outro momento, um dos astronautas aparece enchendo o copo usando um canudo, antes de colocá-lo cuidadosamente sobre a mesa com velcro.