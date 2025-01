"Relógio do Juízo Final" atualiza horário do fim do mundo; acompanhe

crédito: Reprodução/Bulletin of the Atomic Scientists

O Boletim dos Cientistas Atômicos atualiza, nesta terça-feira (28/1), quantos segundos faltam para que o "relógio do juízo final" marque meia-noite. Esse relógio alerta o público sobre o tanto que a humanidade está perto da autodestruição. A lógica é: quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros, mais próximo estará também o mundo do fim.

Em 2024, o relógio marcava 90 segundos para meia-noite, o mais próximo que já esteve do fim do mundo desde 1947. O anúncio desta terça será transmitido pelo YouTube a partir de 10h (12h no horário de Brasília).

Acompanhe:

O Boletim dos Cientistas Atômicos destaca que o "relógio do juízo final" é uma metáfora e um lembrete dos perigos que a humanidade deve enfrentar. A última atualização levou em conta a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito na Palestina, a crise climática e o avanço de tecnologias como a Inteligência Artificial (IA).

No anúncio desta terça, o Conselho de Ciência e Segurança do Boletim vai considerar múltiplas ameaças globais no acerto do relógio, incluindo a proliferação de armas nucleares, a inteligência artificial, os atuais conflitos globais, ameaças biológicas e a contínua crise climática.



Os palestrantes deste ano no anúncio do relógio do juízo final são:

Juan Manuel Santos: presidente do The Elders, ex-presidente da Colômbia, laureado com o Prêmio Nobel da Paz;

Daniel Holz: professor da Universidade de Chicago nos Departamentos de Física, Astronomia e Astrofísica, do Instituto Enrico Fermi e do Instituto Kavli de Física Cosmológica;

Herb Lin: pesquisador sênior em política e segurança cibernética no Centro de Segurança e Cooperação Internacional;

Suzet McKinney: diretora de Ciências Biológicas da Sterling Bay;

Manpreet Sethi: membro do Centro de Estudos do Poder Aéreo em Nova Déli;

Robert Socolow: professor emérito do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade de Princeton.

Quando o "relógio do juízo final" foi criado em 1947, o maior perigo para a humanidade era as armas nucleares, especialmente porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam caminhando para uma corrida armamentista nuclear.

O Boletim dos Cientistas Atômicos considerou possíveis impactos catastróficos da mudança climática pela primeira vez em 2007. Ao todo, os ponteiros dos minutos do relógio foram atualizados 25 vezes desde a estreia em 1947.

Como voltar o relógio?

O Boletim dos Cientistas Atômicos frisa é tarefa dos líderes e das nações trabalharem juntos na crença de que ameaças comuns exigem ação comum. As três principais potências do mundo — Estados Unidos, China e Rússia — devem iniciar um diálogo sério sobre cada uma das ameaças globais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Nos níveis mais altos, esses três países precisam assumir a responsabilidade pelo perigo existencial que o mundo enfrenta agora. Eles têm a capacidade de tirar o mundo da beira da catástrofe. Eles devem fazer isso com clareza e coragem, e sem demora", diz o boletim.