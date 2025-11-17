Assine
Pastor condenado a 52 anos por estupro de vulnerável é preso em Campos dos Goytacazes

O pastor se aproveitada da função e da relação familiar para frequentar a casa dos cunhados e cometer os crimes contra quatro sobrinhas

Tupi Digital
Tupi Digital
Repórter
17/11/2025 11:23

Os estupros só foram descobertos quando a mãe de duas vítimas desconfiou do comportamento das filhas e decidiu questioná-las crédito: Tupi

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, neste domingo (16), um homem condenado a mais de 50 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele foi localizado no heliporto do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, logo após desembarcar de um helicóptero. A ação integra nova fase da Operação Rede Segura.

Segundo as investigações, os abusos ocorreram entre 2018 e 2019, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que atuava como pastor, se aproveitada da função e da relação familiar para frequentar a casa dos cunhados e cometer os crimes contra quatro sobrinhas, com idades entre 8 e 13 anos.

Como ocorreram os crimes, segundo a investigação?

A especializada afirma que os abusos se repetiram por mais de um ano, causando intenso sofrimento e impacto psicológico nas vítimas. Em vários episódios, o homem estava acompanhado do filho, então com 17 anos, que também abusou das menores, de acordo com a apuração policial.

Os estupros só foram descobertos quando a mãe de duas vítimas desconfiou do comportamento das filhas e decidiu questioná-las. As crianças, assustadas, relataram toda a violência sofrida, o que levou ao início da investigação.

campos-dos-goytacazes estupro-de-vulneravel pastor policia-civil rio ultimas-noticias

