Ex-jogador da seleção francesa Ben Yedder será julgado por estupro

O ex-atacante da seleção francesa Wissam Ben Yedder será julgado por "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual", informou a promotoria de Nice à AFP nesta segunda-feira (3).

O ex-jogador do Sevilla e do Monaco (2019–2024), de 35 anos, que atualmente joga na segunda divisão turca, e seu irmão Sabri, que também será julgado por estupro e agressão sexual, foram indiciados em 2023 após as acusações de duas jovens que conheceram em uma festa.

O juiz de instrução seguiu a recomendação da promotoria de que os dois irmãos fossem julgados por estupro e agressão sexual, acrescentando a acusação de tentativa de estupro para Wissam Ben Yedder.

Há meses, o ex-jogador da seleção (19 partidas e 3 gols pela França) tem sido notícia mais por seus problemas judiciais do que por seus gols.

No início de setembro, ele foi condenado pelo tribunal correcional de Nice a pagar uma multa de 90 mil euros (562 mil reais) por violência contra sua esposa, com quem está em processo de divórcio.

Depois de uma condenação na Espanha por fraude fiscal, quando jogava pelo Sevilla (2016–2019), ele foi julgado no outono de 2024 por violência sexual contra uma jovem alguns meses antes. Condenado a dois anos de prisão com pena suspensa, recorreu da decisão.

O segundo maior artilheiro da história do Monaco estava sem clube desde o fim de seu contrato no Principado, em junho de 2024, mas em abril seguiu para o Irã para tentar relançar sua carreira no Sepahan SC.

Mas também não teve sucesso lá, e no início de setembro Ben Yedder assinou com o Sakaryaspor, da segunda divisão turca.

